Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 11^ tappa: in alta montagna

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA BREVE MA DURA!

Finalmente è il giorno del primo grande tappone alpino, la diretta del Tour de France 2022 ci propone l’undicesima tappa Albertville-Col du Granon di 151,7 km oggi, mercoledì 13 luglio. Il chilometraggio è breve ma la fatica sarà micidiale, come è inevitabile che sia quando in una sola giornata ci sono da affrontare il Col du Télégraphe, il Col du Galibier ed infine l’arrivo è posto in cima al Col du Granon. Salite lunghe, impegnative e spesso oltre i 2000 metri di quota: oggi sarà una giornata campale per il Tour de France 2022.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Pogacar resta maglia gialla, Kamna a 11 secondi!

Fino a questo momento le emozioni di certo non sono mancate: abbiamo avuto una cronometro, abbiamo avuto una giornata all’insegna del pavé, abbiamo avuto una salita tosta come quella di venerdì scorso a La Super Planche des Belles Filles e abbiamo avuto un paio di giorni di mezza montagna domenica e ieri, ma oggi sarà decisamente un’altra cosa. Le salite saranno molto lunghe e porteranno molto in alto, pane perfetto per i veri scalatori, stando anche attenti a dosare le forze, perché domani incombe un altro tappone epico, con tanto di arrivo in cima all’Alpe d’Huez. Adesso però pensiamo a oggi e andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella undicesima tappa Albertville-Col du Granon.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022/ Magnus Cort ha vinto la 10^ tappa! Encomiabile Bettiol

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, l’undicesima tappa Albertville-Col du Granon sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Thibaut Pinot, pugno in viso Tour de France/ Video, colpito da membro team avversario

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 11^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione di alta montagna, da non perdere per nessun motivo. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna undicesima tappa Albertville-Col du Granon di 151,7 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Albertville, appuntamento fissato alle ore 12.30 per il km 0: l’inizio della tappa sarà pianeggiante e potrebbe addirittura invogliare i velocisti a lottare per lo sprint intermedio in località Aiguebelle al km 16,5. Con la salita dei Lacets de Montvernier (GPM di seconda categoria al km 49,9), di soli 3,4 km ma con pendenza media all’8,2%, ci sarà il primo segnale, dopo Saint Michel de Maurienne si entrerà nel mito delle grandi salite alpine del Tour de France.

La prima sarà il Col du Télégraphe, salita di 11,9 km al 7,1% di pendenza media e GPM di prima categoria al km 83,8, che servirà a “rompere il ghiaccio” in vista del leggendario Col du Galibier, valido come Souvenir Henri Desgrange in qualità di vetta più alta del Tour de France 2022 a 2642 metri di quota al termine di 17,7 km di ascesa al 6,9% di pendenza media e con il tratto più duro che sarà l’ultimo, cattivo sia per le pendenze anche in doppia cifra sia per l’altitudine. Lo scollinamento sarà al km 106,7, ci sarà poi un tratto piuttosto lungo di discesa e falsopiano fino a Saint Chaffrey, dove comincerà la salita finale verso l’arrivo in vetta al Col du Granon, nella stazione sciistica di Serre Chevalier. Il GPM Hors Catégorie sarà caratterizzato da 11,3 km di salita al 9,2% di pendenza media, con diversi tratti anche in doppia cifra altitudine di nuovo notevole, dal momento che l’arrivo sarà a 2413 metri di quota. Dove osano le aquile…

© RIPRODUZIONE RISERVATA