Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai: giornata terribile! (18^ tappa)

La 18^ tappa del Tour de France 2022 scatta alle ore 13:40, e si dovrebbe sviluppare sulla durata di 4 ore: la Lourdes-Hautacam chiude un terribile trittico di montagna, e dunque questa potrebbe essere l’ultima possibilità di fare i conti con la classifica e provare a ottenere la maglia gialla in via (quasi) definitiva. Domani avremo una tappa piatta e adatta ai velocisti, oggi si fa ancora sul serio: una settimana terribile, inaugurata martedì con gli assalti di Tadej Pogacar e proseguita poi con la giornata di ieri, un altro percorso davvero tosto e che ha fatto selezione.

Oggi, nella diretta del Tour de France 2022, potremmo vivere emozioni simili: siamo ormai al quartultimo giorno della Grande Boucle e c’è sempre meno tempo per andare a caccia dei rispettivi obiettivi. La Lourdes-Hautacam porterà grandi emozioni? Dipenderà ovviamente da come i vari corridori decideranno di interpretare un percorso comunque difficile, dunque adesso andiamo a presentare in maniera approfondita quello che potremmo vedere nel corso della giornata di giovedì 21 luglio.

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la 18^ tappa Lourdes-Hautacam sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

La 18^ tappa del Tour de France 2022 inizia dunque da Lourdes: nei primi 60 chilometri di percorso avremo una strada buona per far partire le fughe, tutta piatta fino al traguardo volante di Laruns dove Wout Van Aert potrebbe blindare ancor più la sua maglia verde. Poi si sale: l’ascesa al Col d’Aubisque è tostissima, GPM di categoria massima perché l’ascesa dura oltre 16 chilometri con una pendenza media del 7,1%.

Dunque, un tratto spaccagambe e che potrebbe fare selezione; una volta arrivati in cima, si scende ma molto gradualmente perché di fatto si resta in quota. Tuttavia, dal Col du Soulor si arriverà ai 98 chilometri di tracciato (a Ferrières) percorrendo un dislivello di 800 metri: tuttavia il ritorno in pianura sarà solo temporaneo, ecco infatti i 10,3 chilometri a una pendenza di 8,3% che ci porteranno al Col de Spandelles, GPM di categoria 1. L’arrivo sarà ancora in salita: non ci si riposa mai, gli ultimi 15 chilometri saranno tutti da percorrere in salita fino al GPM di categoria massima posizionato sul traguardo di Hautacam.

