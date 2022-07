Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai: si sale ancora! (17^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: UNA TAPPA FONDAMENTALE!

Sarà un percorso corto, ma la 17^ tappa del Tour de France 2022 potrebbe realmente decidere tante cose per la classifica generale. La Saint Gaudens-Peyragudes si corre mercoledì 20 giugno: si parte alle 13:25 e, almeno secondo le stime degli organizzatori, si dovrebbe arrivare in circa tre ore e mezza al traguardo, ma naturalmente questo dipenderà anche dal passo che i corridori sapranno tenere, dalle condizioni atmosferiche e naturalmente da quello che succederà nel corso della giornata, perché una fuga o altro potrebbe chiaramente influire sulla media tenuta in gara.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla Vingegaard, Pogacar però non molla!

Sia come sia, prepariamoci: se la tappa di ieri aveva comunque fatto emozionare, con il suo finale frizzante e fatto di due belle salite e rapide discese, la diretta del Tour de France 2022 per la 17^ tappa promette davvero spettacolo, perché negli ultimi 75 chilometri (più o meno) praticamente si sale e basta, e dunque sarà un percorso che potrebbe realmente creare una bella selezione facendo saltare gli equilibri. Il diktat insomma è uno: chi è interessato a strappare la maglia gialla dovrà attaccare, perché questa sarà una delle occasioni principali per farlo.

Diretta Tour de France 2022/ Hugo Houle vince la 16^ tappa! Vingegaard regge l'urto

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la 17^ tappa Saint Gaudens-Peyragudes sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

Diretta Tour de France 2022/ Jasper Philipsen ha vinto la 15^ tappa! Battuto Van Aert

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 17^ TAPPA

Andiamo dunque a studiare il percorso nella diretta del Tour de France 2022: la 17^ tappa Saint Gaudens-Peyragudes inizia con un tratto pianeggiante e ai 33 chilometri è posizionato il traguardo volante di La Barthe de Neste, ma la tranquillità durerà poco. Infatti, giunti ad Arreau (dopo circa 54 chilometri) la strada sale: ai 65,7 chilometri ecco il Col d’Aspine, GPM di categoria 1 che raggiunge i 1490 metri dopo 12 chilometri di ascesa a una pendenza del 6,5%. È solo l’inizio: la diretta del Tour de France 2022 infatti ci proietterà sull’Hourquette d’Ancizan, altri 8 chilometri di salita anche se con

pendenza al 5,1% e dunque un tratto più graduale (infatti il GPM è di categoria 2). Qui, mancheranno circa 48 chilometri al traguardo: a quel punto saranno veri fuochi d’artificio con i quasi 11 chilometri che porteranno al Col de Val Louron Azet, 6,8% la pendenza media. Poi giù verso Loudenvielle, e infine l’arrivo posizionato con un altro GPM a 1158 metri. Ne vedremo delle belle…











© RIPRODUZIONE RISERVATA