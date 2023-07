DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 1^ tappa: aspettando l’Italia (oggi 1° luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: ASPETTANDO L’ITALIA

Mentre si avvicina la diretta del Tour de France 2023, la prima tappa a Bilbao ci porta a ricordare che pure un anno fa la Grande Boucle cominciò fuori dalla Francia, con tre tappe in Danimarca a partire da una cronometro a Copenaghen che fu vinta dal belga Yves Lampaert, prima maglia gialla di un Tour de France che avrebbe infine incoronato proprio il danese Jonas Vingegaard. Stavolta siamo in Spagna, dove la Grande Boucle resterà anche domani, pedalando da Vitoria a San Sebastian, ma pure lunedì almeno per la partenza della terza tappa che riporterà il Tour in Francia.

Dalla Danimarca alla Spagna quindi, senza dimenticare che nel 2024 la Grand Départ sarà per la prima volta nella storia dall’Italia. Sappiamo che la partenza sarà da Firenze e che la prima tappa arriverà a Rimini, poi il secondo giorno sarà in programma la Cesenatico-Bologna e il terzo giorno avremo la Piacenza-Torino. Non è ancora stato annunciato, ma verosimilmente anche la partenza della quarta tappa dovrebbe aver luogo dall’Italia, con il Tour de France che resterebbe quindi nei nostri confini nazionali per ben tre giorni e mezzo. L’attesa è già grande, ma per ora godiamoci il presente… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la prima tappa Bilbao-Bilbao sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

PRIMA TAPPA IN SPAGNA!

La grande avventura della diretta del Tour de France 2023 comincia oggi, sabato 1° luglio: naturalmente l’appuntamento sarà con la prima tappa Bilbao-Bilbao di 182 km, dal momento che è la Spagna ad ospitare quest’anno la Grand Départ della Grande Boucle, organizzando le prime due tappe più la partenza della terza. La partenza del Tour de France 2023 si svolge comunque regolarmente di sabato, perché naturalmente per passare dalla Spagna alla Francia non serviranno trasferimenti. Semmai, questa partenza dalla Spagna imporrà come conseguenza il fatto che i Pirenei saranno già fra poche tappe, quindi la prima settimana sarà già importante anche per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2023.

Anzi, dobbiamo aggiungere che non servirà aspettare nemmeno alcuni giorni, perché già oggi potrebbero esserci emozioni e colpi di scena, dal momento che il percorso della prima tappa (come vedremo meglio fra poco) si annuncia già complicato, in particolare con un “muro” a circa 10 km dal traguardo. L’anno scorso il meraviglioso duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar ci regalò una delle edizioni più belle di sempre, oggi si potrebbe fare sul serio fin da subito anche per quanto riguarda i big che puntano alla maglia gialla di Parigi, magari compresi il danese e lo sloveno – con Vingegaard che potrebbe stuzzicare Pogacar per capirne il livello di condizione dopo l’infortunio subito alla Liegi Bastogne Liegi, dopo il quale Pogacar è tornato alle corse solo ai Campionati nazionali. Insomma, ne vedremo delle belle già da oggi: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 fin dalla prima tappa Bilbao-Bilbao.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà una frazione decisamente complicata e che di conseguenza potrebbe essere significativa nell’economia della corsa, adesso quindi ci sembra doveroso scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa Bilbao-Bilbao di 182 km. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città spagnola di Bilbao, con appuntamento fissato alle ore 12.55 per aprire il Tour de France numero 110. Dal punto di vista altimetrico sarà una tappa stuzzicante, ricchissima di salitelle, fra le quali cinque saranno classificate come Gran Premi della Montagna. Il primo sarà di terza categoria e sarà collocato già al km 13,8, quindi potrebbe essere trampolino di lancio per la fuga, poi eccone un altro di terza categoria al km 67,8 e lo sprint intermedio al km 88,2.

La diretta della prima tappa del Tour de France 2023 vivrà poi un finale decisamente stuzzicante, con un GPM di quarta categoria al km 140,9, poi soprattutto la salita del Vivero, che sarà la più impegnativa di oggi con i suoi 4,2 km al 7,3% di pendenza media, tanto che sarà GPM di seconda categoria al km 154,9 e poi ancora l’ultimo GPM di terza categoria, la salita di Pike (km 172,4), che misurerà appena 2 km ma al 10% medio e anche oltre il 15% nel tratto finale, uno strappo breve ma durissimo e ancora più significativo perché collocato a circa 10 km dall’arrivo di Bilbao, dove lo spettacolo è garantito e che assegnerà la prima maglia gialla in classifica del Tour de France 2023 sicuramente a un corridore molto forte.











