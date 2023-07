DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023/ Video streaming Rai: a Vulcania una novità assoluta (oggi 11 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo la diretta della decima tappa del Tour de France 2023, ha sicuramente attirato la nostra attenzione il fatto che la partenza avrà luogo da un posto particolare, cioè da un parco con finalità scientifica ma anche di divertimento a tema vulcanico, con attrazioni, museo e anche un centro per la ricerca scientifica sull’attività vulcanica nel Massiccio Centrale e in particolare nella zona del Puy de Dôme, dove c’era stato l’arrivo domenica. Vulcania sarà dunque una novità assoluta per il Tour de France, mentre la Grande Boucle ha già visitato in passato Issoire, in particolare nel 1983.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Woods ha vinto 9^ tappa, Pogacar accorcia su Vingegaard

Fu quello l’unico precedente di un arrivo di tappa che era stato conquistato dal francese Pierre Le Bigaut. In quel Tour de France, Issoire ospitò anche la partenza della tappa diretta verso Saint Etienne, dove vinse Michel Laurent (ma curiosamente due giorni dopo, perché in mezzo ci fu una cronometro da Clermont Ferrand al Puy de Dôme) mentre ricordiamo con piacere la tappa Issoire-Le Puy en Velay del 2005, perché la vittoria andò al bergamasco Giuseppe Guerini. Infine, nel 2011 Issoire ospitò la partenza della tappa vinta poi da Luis Leon Sanchez a Saint Flour. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Tour de France 2023: Mads Pedersen vince l'8^ tappa, classifica immutata! (oggi 8 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la decima tappa Vulcania-Issoire sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

Diretta/ Tour de France 2023: Jasper Philipsen vince anche la 7^ tappa, classifica immutata! (oggi 7 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023: TAPPA IMPEGNATIVA!

Dopo il grande arrivo sul Puy de Dôme e il primo giorno di riposo, la diretta del Tour de France 2023 ripartirà con la sua decima tappa Vulcania-Issoire di 167,2 km oggi, martedì 11 luglio. Sarà una frazione decisamente stuzzicante, perché la Grande Boucle sarà ancora sul Massiccio Centrale e ci riserverà una tappa praticamente del tutto priva di pianura, con una successione impressionante di saliscendi, fra i quali cinque classificati come Gran Premi della Montagna. Nulla di impressionante, sia chiaro: uno di seconda e quattro di terza categoria, però dopo il riposo si tornerà immediatamente a fare tanta fatica in una giornata che potrebbe risultare indigesta a tanti, anche se sulla carta potrebbe non modificare la classifica generale del Tour de France 2023 emersa dal secondo arrivo in salita.

Dovrebbe essere il giorno perfetto per le fughe da lontano, che dovranno andare via “di forza” su un percorso che (come vedremo meglio fra poco) sarà difficile praticamente fin dal primo chilometro. In ottica italiana, il nome perfetto potrebbe essere quello di Alberto Bettiol, perché si tratta di una frazione molto simile a quella in cui l’anno scorso il toscano chiuse secondo alle spalle del solo Michael Matthews a Mende. A volere essere pignoli, il tracciato potrebbe ricordare anche quello di Bilbao alla prima tappa e quindi chiamare in azione i big, ma alla decima giornata gli equilibri sono differenti e soprattutto mancano salite impegnative nel finale, quindi è il giorno perfetto per gli attaccanti. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire adesso tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 anche nella decima tappa Vulcania-Issoire.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 10^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione da prendere con le pinze, caratterizzata da continui saliscendi e praticamente senza un metro di pianura. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna decima tappa Vulcania-Issoire di 167,2 km, che ci offrirà la ripartenza dopo il primo giorno di riposo di questa edizione della Grande Boucle. Logicamente la partenza avrà luogo appunto da Vulcania, parco a tema che sorge a Saint-Ours-les-Roches, nell’Auvergne, con appuntamento fissato alle ore 13.20. Fin da subito ci sarà da faticare, avremo una “partenza in salita” verso il primo GPM di terza categoria che sarà collocato dopo soli 7 km, poi i saliscendi saranno praticamente senza soluzione di continuità, anche se naturalmente non tutti saranno validi come GPM.

Un altro di terza categoria sarà già al km 27,3, poi ricordiamo lo sprint intermedio collocato in località Le Mont-Dore al km 59.9. Subito dopo, ecco l’ascesa più impegnativa di giornata, cioè il GPM di seconda categoria del Col de la Croix Saint Robert, con scollinamento al km 66,6, seguito da un terza categoria al km 84,3. Avremo poi una fascia di saliscendi più dolci, ma comunque senza mai pianura, fino ai piedi della salita di Chapelle Marcousse, GPM di terza categoria al km 138,6. Sarà infine molto veloce il finale della tappa, perché il tratto conclusivo verso l’arrivo di Issoire sarà per la maggior parte in discesa, salvo un paio di piccoli strappi, con forse giusto gli ultimissimi chilometri che potrebbero essere definiti pianeggianti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN) 38h37’46’’

2. Tadej Pogacar (SVN) +0’17’’

3. Jai Hindley (AUS) +2’40’’

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +4’22’’

5. Adam Yates (GBR) +4’39’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA