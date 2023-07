DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023/ Video streaming tv: il precedente a Clermont Ferrand (11^ tappa, 12 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: IL PRECEDENTE

Possiamo presentare la diretta del Tour de France 2023 di oggi ricordando che tre anni fa, in un’edizione della Grande Boucle iniziata a fine agosto a causa del Covid, avevamo avuto una partenza da Clermont Ferrand: quella volta però, per la 14^ volta, invece di procedere verso Nord si era andati totalmente a Est, con traguardo piazzato a Lione. La classifica vedeva Primoz Roglic in maglia gialla, con un vantaggio di 44 secondi sul connazionale Tadej Pogacar e 59 su Egan Bernal; l’ordine si era ribaltato a Lione, perché in una tappa molto movimentata e con ben 5 GPM Pogacar aveva superato Roglic in volata, mentre in terza posizione si era piazzato Richie Porte a 5 secondi.

Diretta Tour de France 2023/ 10^ tappa: Pello Bilbao ha vinto, Vingegaard sempre primo in classifica!

La classifica del Tour de France dunque non era cambiata: Pogacar aveva recuperato 4 secondi di abbuono su Roglic restando a 40 secondi dalla maglia gialla, in terza posizione (ma staccato di 1’34’’) si era invece portato Rigoberto Uran. Come noto poi Pogacar avrebbe sopravanzato in maniera definitiva il connazionale Roglic nella cronometro della 20^ tappa, con Porte che si era ripreso il terzo posto; anche oggi si parte da Clermont Ferrand ma in un contesto diverso, vedremo quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Woods ha vinto 9^ tappa, Pogacar accorcia su Vingegaard

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, l’undicesima tappa Clermont Ferrand-Moulins sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

Diretta/ Tour de France 2023: Mads Pedersen vince l'8^ tappa, classifica immutata! (oggi 8 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023: ARRIVO IN VOLATA?

Proseguono le grandi emozioni del Tour de France 2023: la 11^ tappa si disputa mercoledì 12 luglio, siamo entrati dunque nella seconda settimana (possiamo dire così) e abbiamo vissuto il primo giorno di pausa lunedì. Se ieri la 10^ tappa ci aveva consegnato un saliscendi sostanzialmente continuo, la 11^ tappa Clermont Ferrand-Moulins (179 chilometri) è di fatto pianeggiante nella sua totalità. Ci sono tre GMP, ma tutti di quarta categoria: non si sale oltre i 490 metri e la pendenza media più aspra supera di poco il 5%.

Insomma: nella diretta del Tour de France per mercoledì 12 luglio si può pensare a un arrivo in volata, la classifica generale dovrebbe rimanere immutata e dunque sarà terreno buono perché i velocisti vadano a caccia del successo. Scopriremo tutto tra poco, quando la 11^ tappa Clermont Ferrand-Moulins arriverà a farci compagnia; intanto possiamo iniziare a presentarne il percorso con maggiori dettagli legati alle eventuali avversità che i partecipanti alla diretta del Tour de France 2023 dovranno affrontare oggi.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 11^ TAPPA

Dunque andiamo a scoprire il percorso della 11^ tappa per questa attesa diretta del Tour de France 2023. La partenza è prevista alle ore 13:20 da Clermont Ferrand, una città nota per aver dato i natali a Blaise Pascal, ospitare la sede della Michelin e una cattedrale che già dal XIX secolo è diventata monumento storico di Francia. Il primo GPM è situato a 31,8 chilometri ed è la Cote de Chaptuzat-Haut, a 490 metri e il 5% di pendenza; poi si arriva alla Cote du Mercurol, chilometro 49,5 del percorso, qui 2,9 chilometri di ascesa al 4,6% che poi lancia in discesa fino al traguardo volante, posto su una leggera salita, a Lapeyrouse.

Il terzo e ultimo GPM è quello se vogliamo più duro, perché la pendenza arriva al 5,4% con 1,6 chilometri da salire: la Cote de la Croix Blanche è uno strappo per quanto breve, possibile che succeda poco ma qui eventualmente si potrà definire la fuga o magari ricompattare il gruppo, perché saremo a 118,5 chilometri e il resto della 11^ tappa sarà tutto pianeggiante. Ci avviciniamo idealmente, seguendo quasi una linea retta verso Nord, a Parigi; ovviamente sappiamo che il Tour de France 2023 seguirà poi altre strade, intanto però sarà interessante scoprire cosa succederà nella 11^ tappa di oggi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN) 42h33’13’’

2. Tadej Pogacar (SVN) +0’17’’

3. Jai Hindley (AUS) +2’40’’

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +4’22’’

5. Pello Bilbao (ESP) +4’34’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA