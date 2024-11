DIRETTA TRAPANI CAVESE, I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti della diretta Trapani Cavese? Diremmo parecchio: non mancano i precedenti tra queste due squadre che si sono affrontate in ben 22 occasioni, ma bisogna aggiungere che quasi tutti questi incroci sono particolarmente datati. Ad ogni modo possiamo parlare del bilancio: siamo quasi in equilibrio perché abbiamo 7 vittorie della Cavese e 6 del Trapani, a completare il quadro troviamo 9 pareggi e va anche detto che la vittoria siciliana dello scorso agosto, nel primo turno di Coppa Italia Serie C e grazie al gol di Mamadou Kanoute (in trasferta) ha spezzato una serie positiva per la Cavese, che aveva vinto le tre sfide precedenti e quattro delle ultime cinque, con un pareggio.

Video Cavese Foggia (2-1)/ Gol e highlights: la decide Saio! (Serie C, 4 novembre 2024)

Insomma una Cavese che non perdeva contro il Trapani dal febbraio 2000; l’ultima vittoria esterna dei campani risale al 3-2 del maggio 2024, dunque è molto recente e fa riferimento alla poule scudetto di Serie D, nella fase a gironi, con i gol di Lorenzo Tropea, Matteo Di Piazza e Francesco Urso. I siciliani invece non battono la Cavese al Provinciale da parecchio tempo: per trovare l’ultimo successo bisogna tornare al gennaio 1999 in una partita valida per il girone C di Serie C2, è passato parecchio tempo ma oggi le cose potrebbero cambiare, vedremo se sarà davvero così. (agg. di Claudio Franceschini)

Cavese Foggia (risultato finale 2-1): trionfa la Cavese (4 novembre 2024)

DIRETTA TRAPANI CAVESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Trapani Cavese sarà trasmessa sui canali Sky e sarà anche disponibile sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Quello che vi offriamo è la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le migliori azioni della partita.

SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF

La diretta Trapani Cavese aprirà la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 15,00 del 9 novembre. A sfidarsi saranno due squadre in lotta per la zona playoff e pronte a darsi battaglia anche in questo scontro diretto. Il Trapani di Aronica è reduce da tre partite senza vittoria e ha perso l’ultima trasferta giocata in casa del Giugliano. In crescita, invece, la Cavese che ha vinto le ultime due partite giocate vincendo per 2 a 1 in casa contro il Foggia.

Video Giugliano Trapani (2-1)/ Gol e highlights: risolve Balde in extremis! (Serie C 3 novembre 2024)

TRAPANI CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori approfondendo le probabili formazioni della partita. Il Trapani di Aronica scenderà in campo con un 4-3-3 con Kanoute, Udoh e Lescano a formare il tridente offensivo. Le risposte più forti sono attese dalla linea difensiva che sarà formata da Benedetti e Valietti sui terzini con una coppia centrale con Celiento e Silvestri. Sarà una difesa a tre, invece, quella schierata dalla Cavese di Maiuri che si affiderà al trio difensivo composto da Saio, Peretti e Barba. I due esterni con il compito di fare la doppia fase saranno Loreto e Rizzo a sostegno della coppia offensiva formata da Fella e Vigliotti.