VIDEO GIUGLIANO TRAPANI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto De Cristofaro il Giugliano ha la meglio sul Trapani fra le mura amiche vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Giugliano Trapani con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i gialloblu cominciano la sfida con il piede premuto sull’acceleratore e per poco non riescono pure a sbloccare il punteggio quando Benedetti rischia grosso mancando per un soffio l’autogol già intorno al 3′.

I minuti passano ed i campani continuano a spingere finchè riescono a spezzare l’equilibrio iniziale verso il 25′ per merito della rete siglata da Minelli, sfruttando l’assist offertogli da Celeghin sul calcio d’angolo battuto da Giorgione. Nel secondo tempo i siciliani tornano sul terreno di gioco con uno spirito rinnovato mirato al pareggio ed il loro atteggiamento porta loro i frutti sperato immediatamente in avvio con il gol firmato da Lescano, bravo ad approfittare di un errore commesso da Solcia, al 49′.

Nel finale Celiento sfiora il sorpasso sparando in curva in acrobazia al 56′ ed i Tigrotti tornano invece avanti in maniera definitiva all’89’ con la rete segnata da Balde, su suggerimento di Njambe e già pericoloso qualche istante prima al 76′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Caldore al 41′, Padula al 48′ e Balde al 90′ da un lato, Crimi al 16′, Carriero al 31′, Marino al 34′, Celiento al 51′, Kanoute al 77′ e Benedetti al 77′ dall’altro.

I tre punti conquistati in casa in questa tredicesima giornata di campionato permettono al Giugliano di toccare quota 23 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Trapani non si muove rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GIUGLIANO TRAPANI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS