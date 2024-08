DIRETTA TRAPANI MONOPOLI, GRANDE ATTESA

Manca sempre meno all’inizio della diretta Trapani Monopoli, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C. Le due formazioni si daranno battaglia allo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice sabato 17 agosto 2024 alle ore 21:00.

Nel primo turno della competizione il Trapani ha dovuto battere in trasferta la Cavese grazie ad un gol di Kanoute per strappare il pass per i sedicesimi. Vittoria esterna anche per il Monopoli che allo Zaccheria di Foggia ha estromesso dalla competizioni i rossoneri per 2-1 con le reti di Vazquez e Bulevardi.

Dopo aver giocato il proprio turno in Coppa, per le due squadre sarà tempo di campionato. Per il Trapani, ironia della sorte, ci sarà l’avversaria del Monopoli in Coppa ovvero il Foggia. Per i biancoverdi, invece, trasferta in casa della Turris.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI MONOPOLI IN TV E STREAMING

Purtroppo non ci sarà modo di vedere la diretta Trapani Monopoli. La sfida non è visibile dato che si tratta dei sedicesimi di finale.

Inoltre non si potrà assistere alla partita nemmeno in streaming video per lo stesso discorsi di prima dunque brutte notizie per i tifosi di Trapani e Monopoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI MONOPOLI

Andiamo a vedere dunque le probabili formazioni della diretta Trapani Monopoli per questo incontro di Coppa Italia Serie C. I siciliani scenderanno in campo con il 4-3-3: in porta Seculin, difesa a quattro composta da Ciotti, Celiento, Benassai e Martina. Le due mezzali saranno Mastrantonio e Karic con Carraro al centro. Tridente offensivo formato da Kragl, Lescano e Kanoute.

Risponde il Monopoli con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Vitale con il terzetto arretrato Cascella, Bizzotto e Ferrini. Agiranno da esterni Viteritti e Pace con Battocchio e Calvano nella zona nevralgica del campo. In avanti Yeboah con alle spalle Borello e Vazquez

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRAPANI MONOPOLI

Ora è arrivato il momento di analizzare le quote per le scommesse della diretta Trapani Monopoli. In questa sfida la squadra favorita è quella di casa dato che i siciliani sono dati a 2.22 contro la quota di 2.87 associata ai pugliesi.

Il segno X pagherà 3.10 volte la posta in palio in caso di scommessa vinta. Ci saranno tanti gol? Per i bookmakers non sarà così dato che l’Over 2.5 è offerto a 2.14 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 1.60.