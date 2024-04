DIRETTA/ Monopoli Taranto video streaming tv: ecco la storia del derby pugliese (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA MONOPOLI TARANTO: I TESTA A TESTA

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l’attesa della diretta Monopoli Taranto. Il match odierno sarà il 20esimo tra i testa a testa di queste due squadre. Il primo storico precedente è arrivato nel 1985 in Coppa Italia, Girone 3 per l’esattezza, col successo biancoverde per 1-0. Il successo numero uno del Taranto invece è di un anno dopo, in Serie C1 Girone B.

Le due compagini hanno avuto un periodo di assestamento in Serie D tra il 2012 e il 2015, per poi ritornare in Serie C. Nel 2022 c’è stato anche un testa a testa nel primo turno di Coppa Italia Serie C con la vittoria esterna del Monopoli per 2-1. Vedremo come cambierà il bilancio dopo la gara di questa domenica di Serie C tra le due squadre pugliesi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA MONOPOLI TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Chi fosse interessato può assistere in tv dal divano di casa propria alla diretta di Monopoli Taranto trasmessa su Sky Calcio. Volendo potete decidere di vedere la la diretta di Monopoli Taranto in streaming video installando sul vostro smatphone o tablet l’applicazione Sky Go o andando su Now Tv.

MONOPOLI TARANTO: UN DERBY CON SCENARI DIFFERENTI

Monopoli Taranto è, oggi, domenica 14 aprile 2024, una delle sfide più delicate di questa 29 giornata di Serie C e si giocherà in diretta alle ore 20.45. Gabbiani ancora sul filo dei play out, al quintultimo posto a braccetto con il Catania a quota 39 punti, nonostante un periodo di gran ripresa e quattro vittorie nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, l’ultima sul campo del Giugliano.

Dall’altra parte il Taranto è ormai sicuro dei play off e si avvicina a questo derby pugliese a caccia di un miglioramento nel piazzamento, con l’ultima vittoria contro il Potenza che ha permesso alla squadra allenata da Eziolino Capuano che, nonostante i 4 punti di penalizzazione, può ancora puntare il quarto posto occupato dalla Casertana, a patto di migliorare un rendimento esterno che non è stato eccezionale nell’ultimo periodo, con le sconfitte contro Juve Stabia e Casertana.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TARANTO

Proviamo a studiare le probabili formazioni della diretta Monopoli Taranto e vediamo come imposteranno la sfida due squadre che lottano per obiettivi opposti. Il Monopoli di mister Roberto Taurino inizierà la partita con il 3-5-2: in posta andrà a posizionarsi Gelmi; fase difensiva affidata ai tre centrali Fazio, Bizzotto, Angileri; centrocampo formato da Viteritti, Bulevardi, Hamlili, Vitale, Barlocco; in punta Sosa e Tommasini. Il Taranto dell’esplosivo Eziolino Capuano giocherà una partita d’attacco interpretando il suo 4-2-3-1 in chiave totalmente offensiva con le tre mezzepunte Ciko, Esposito e Albadoro a ispirare Murano.

QUOTE MONOPOLI TARANTO

Chi decidesse di scommettere sulla diretta Monopoli Taranto lo fa a proprio rischio e pericolo tenendo conto dell’imprevedibilità delle squadre di Eziolino Capuano. Ad aumentare il caso e l’incertezza pure le quote fornite da Snai per questa partita. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Taranto abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











