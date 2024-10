DIRETTA TRAPANI SCAFATI: L’ATTESA È IMPORTANTE!

Possiamo dire che la diretta Trapani Scafati, in programma al PalaIlio alle ore 20:00 di domenica 13 ottobre, sia certamente una delle partite più intriganti nella terza giornata di basket Serie A1 2024-2025. La neopromossa ha già mostrato i denti, come da logo degli Shark: all’esordio ha messo tanta paura alla Virtus Bologna sfiorando quella che sarebbe stata una grande vittoria, poi il blitz lo ha effettivamente operato al PalaVerde battendo Treviso anche nettamente, e quindi ha confermato come i proclami del presidente Valerio Antonini possano realmente concretizzarsi in una stagione assolutamente da ricordare.

Certamente però anche Scafati va tenuta d’occhio, perché in questa Serie A1 la Givova non è a punteggio pieno solo per questioni di dettagli: quelli che le hanno impedito di battere Brescia in un finale punto a punto, che ci ha fatto vedere orgoglio e qualità di una squadra campana che tra l’altro aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Adesso sarà dunque interessante scoprire cosa succederà nella diretta Trapani Scafati, aspettando la palla a due della partita proviamo ad addentrarci maggiormente in quelli che potrebbero essere i temi principali di un match che come detto è particolarmente atteso.

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

Non è prevista una diretta tv di Trapani Scafati: la partita di Serie A1 non rientra nel programma della terza giornata per quanto riguarda le sfide che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, di conseguenza l’unico modo per assistere alle immagini odierne è quello di avere un abbonamento alla piattaforma DAZN che, come ormai sappiamo, anche in questa stagione ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del massimo campionato di basket, e si tratterà ovviamente di una visione in diretta streaming video.

DIRETTA TRAPANI SCAFATI: NEOPROMOSSA ARREMBANTE!

Se vogliamo la diretta Trapani Scafati è interessante anche perché rappresenta uno dei pochissimi derby del Sud in Serie A1: il nostro campionato di basket è dominato come presenza dalle squadre del Nord, c’erano già le due campane Napoli e Scafati e dalla scorsa estate si è aggiunta appunto Trapani, che minaccia di rimanere a lungo in questi lidi e, almeno come propositi e volendo fissare un esempio, spera di ripercorrere la parabola di Tortona che già al primo anno ha saputo raggiungere la finale di Coppa Italia e la semifinale playoff in campionati, obiettivi per i quali gli Shark sono stati concretamente costruiti, compresa la nomina di Jasmin Repesa come coach.

Discorso magari diverso per Scafati, che però dopo 15 anni di assenza dalla Serie A1 è riuscita a farci tre stagioni consecutive: niente male davvero, soprattutto dopo una salvezza miracolosa la Givova è riuscita a giocarsi davvero l’accesso ai playoff, alla fine ne è rimasta fuori ma rimane comunque l’ottimo passo che la squadra ha avuto, al netto delle già raccontate vicende legate agli allenatori. Adesso al PalaIlio la diretta Trapani Scafati lancerà una delle due squadre a 4 punti in classifica, per quel che vale in questo avvio di stagione sarà comunque un ulteriore segnale e quindi resta solo da capire chi riuscirà a vincere la partita.