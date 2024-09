DIRETTA TRAPANI TURRIS: I SICILIANI POSSONO VOLARE!

Con la diretta Trapani Turris andiamo a parlare di un’intrigante partita che si gioca alle ore 18:30 di domenica 29 settembre, per la settima giornata di Serie C 2024-2025 e ovviamente nel girone C: bella sfida perché si arriva da un turno infrasettimanale in cui il Trapani ha incantato, vincendo addirittura 5-1 a Potenza e riuscendo così a entrare in zona playoff. Un Trapani che ha vinto soltanto due volte in campionato, ma è molto solido: abbiamo infatti una sola sconfitta e, di questo passo, i siciliani che l’anno scorso hanno letteralmente dominato il loro girone di Serie D potranno togliersi delle belle soddisfazioni, magari anche arrivando alla post season.

La Turris ha raccolto un pareggio contro l’Avellino: considerate le difficoltà degli irpini lo 0-0 casalingo non è straordinario, rimane una la vittoria dei corallini in questa Serie C ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, la classifica è ancora abbastanza rassicurante pur se ora bisogna innestare le marce alte. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta Trapani Turris, proviamo a fare qualche ragionamento sul modo in cui i due allenatori manderanno le loro squadre in campo al Provinciale, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

TRAPANI TURRIS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Trapani Turris viene fornita sui canali della nostra televisione, ma bisogna specificare che si tratterà di un abbonamento riservato ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: è solo questa opzione che permetterà di assistere alle immagini sul canale Sky Sport 255, in alternativa come sempre il match di Serie C verrà garantito, con visione in diretta streaming video, dalla piattaforma Now Tv ma anche in questo caso dovrete esservi abbonati al servizio.

TRAPANI TURRIS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Trapani Turris Salvatore Aronica gioca con il 4-3-3, con modifiche rispetto alla manita del Viviani: in porta va sempre Seculin e davanti a lui avremo Luigi Silvestri e Celiento, sulle fasce però ecco Valietti a destra e uno tra Sabatino e Amedeo Benedetti a sinistra. A centrocampo si candidano Federico Carraro e Marino, da vedere chi tra Carriero, Crimi e Karic potrebbe prendersi un turno di riposo; nel tridente avanzato invece sono sostanzialmente certe le presenze di Bifulco e Lescano, l’unico confermato dovrebbe essere allora Maguette Fall.

Da vedere invece cosa Mirko Conte potrebbe cambiare nella diretta Trapani Turris: Esempio, Maissa Ndiaye e Luca Ricci giocano in difesa, pugliese e Scaccabarozzi dovrebbero nuovamente occupare le corsie laterali nel 3-4-2-1 che prevede Morrone e Casarini centrali – ma con Castellano che se la gioca – poi alle spalle dell’attaccante sarà confermato Giannone e anche Nocerino dovrebbe essere della partita dal primo minuto, spazio invece a Trotta come prima punta anche se Tannor spera di mettere in crisi le scelte del suo allenatore.