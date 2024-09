DIRETTA POTENZA TRAPANI, SQUADRE IN FORMA

Inizio da parte sinistra della classifica per le formazioni che questo mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 18:30 si daranno battaglia ovvero la diretta Potenza Trapani. Tra le squadre ci sono attualmente quattro punti di distanza.

I rossoblu sono già a quota tre vittorie, più di metà delle partite giocate. I tre punti sono arrivati in casa contro Turris e Sorrento più il colpo in trasferta sul campo dell’Audace Cerignola. Pareggio all’esordio col Messina e unica sconfitta fin qui contro il Benevento.

Diretta/ Audace Cerignola Potenza (risultato finale 0-1): Caturano in gol! (Serie C 22 settembre 2024)

Il Trapani invece ha messo a referto qualche punto in meno, ma resta comunque una buona partenza con una vittoria contro il Crotone per 2-1 all’Ezio Scida e tre pareggi con Foggia, Taranto e Juventus U23. Un solo ko, quello col Picerno tra le mura amiche.

DOVE VEDERE DIRETTA TV POTENZA TRAPANI, STREAMING VIDEO

La diretta Potenza Trapani si potrà vedere su Sky e NOW ovvero coloro che detengono i diritti per il campionato di Serie C.

Video Audace Cerignola Potenza (0-1)/ Gol e highlights: Caturano per il terzo posto!

Stesso discorso valido per la diretta streaming che attraverso smartphone, tablet e computer sarà tranquillamene visibile l’evento scelto.

LE PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TRAPANI

Questo è il momento di vedere le probabili formazioni Potenza Trapani. I padroni di casa scenderanno i campo col 4-3-3. In porta Cucchietti, difesa a quattro composta da Novella, Sciacca, Verrengia e Burgio. A centrocampo Castorani, Felippe e Erradi mentre davanti Rosafio, Caturano e Vilardi.

Il Trapani opterà invece per un 4-3-1-2 che vedrà Seculin in porta e difesa titolare con Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti. Karic e Crimi faranno compagnia a Carriero a metà campo mentre Kanoute sarà il trequartista dietro a Udoh e Fall.

Diretta/ Potenza Sorrento (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 13 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE POTENZA TRAPANI

Ci siamo, eccoci a quelle che sono le quote per le scommesse Potenza Trapani. L’1 in favore dei padroni di casa è dato a 2.75, alto rispetto al 2 a 2.30. Per chi volesse giocare la X del pareggio, potrebbe farlo ad una quota 3.25.

Gol e No Gol sono rispettivamente offerti a 1.75 e 1.87 con l’Over 2.5 a 1.92 e il segno opposto con la stessa soglia a 1.70.