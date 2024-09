DIRETTA TURRIS AVELLINO: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta Turris Avellino, possiamo curiosare adesso nella storia della partita che oggi sarà valida per il girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Dopo oltre 20 anni di assenza, questo incontro è andato in scena per ben nove volte dal campionato 2020-2021 in poi, per cui possiamo considerarla come una nuova classica della Serie C degli ultimi anni. Il bilancio parla di una clamorosa superiorità da parte dell’Avellino, che infatti ha vinto ben sei volte a fronte di un paio di pareggi e di una sola vittoria per la Turris, per di più curiosamente ad Avellino, per 0-1 sabato 8 aprile 2023.

Nello scorso campionato invece è tornata ad emergere la superiorità dell’Avellino in questo derby campano: 0-0 all’andata in Irpinia domenica 3 dicembre 2023 e 0-4 clamoroso per l’Avellino in casa della Turris al ritorno, giocato domenica 7 aprile scorso. La squadra che gioca in casa non vince dall’1-0 per l’Avellino di mercoledì 2 novembre 2022: il fattore campo sembra più uno svantaggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TURRIS AVELLINO IN STREAMING VIDEO TV

Volete vedere la diretta Turris Avellino? Nessun problema, in vostro soccorso arrivano Sky e NOW che trasmetteranno tutte le gare di Serie C.

Stessa cosa per la diretta Turris Avellino in streaming che verrà fatta vedere dalle sopracitate emittenti attraverso le rispettive applicazioni.

TURRIS AVELLINO, OBBLIGO DI RISCATTO

Da una parte chi ha vinto solo una partita, dall’altra chi ancora la insegue: la diretta Turris Avellino è senza dubbio l’opportunità migliore per entrambe le formazioni di migliorare uno score fin qui non ideale. La gara si giocherà martedì 24 settembre 2024 alle ore 20:45.

I padroni di casa sono riusciti a vincere contro il Latina nell’unica gioia di questa stagione nonostante siano agli effetti imbattuti da tre partite avendo pareggiato le successive contro Casertana e Sorrento senza né segnare né subire.

L’Avellino invece ha ottenuto un successo solamente in Coppa Italia Serie C ai calci di rigore contro il Pontedera. Per il resto non è mai riuscito a trovare la zampata per i tre punti, pareggiando tre volte con Giugliano, Audace Cerignola e Cavese.

LE PROBABILI FORMAZIONI TURRIS AVELLINO

Siamo arrivati alle probabili formazioni Turris Avellino. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Marcone, protetto da Esempio, Ricci e Ndiye. Agiranno da esterni Scaccabarozzi e Nicolao con Casarini e Morrone al centro e Onofrietti-Giannone sulla trequarti dietro a Trotta.

L’Avellino invece risponderò col 4-3-3. In porta Iannarilli, difeso da Cancellotti e Liotti terzini con Benedetti e Enrici al centro. Nella zona nevralgica del campo troveremo Sounas, Palmiero e Rocca mentre in attacco D’Ausilio, Vano e Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TURRIS AVELLINO

Infine ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle quote per le scommesse della diretta Turris Avellino. Secondo i bookmakers i favoriti sono gli ospiti a 1.60 contro l’1 fisso a 5.25. Il segno X del pareggio è invece offerto a 3.50.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è dato a 2.25 con l’Under alla stessa soglia a 1.53. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.20 e 1.53.