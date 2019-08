Diretta Trapani Venezia/ Streaming video DAZN: a caccia di punti (Serie B)

Trapani Venezia, in diretta dallo stadio Polisportivo Provinciale di Erice (TP), si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 31 agosto 2019. La partita sarà valida per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie B 2019-2020: Trapani Venezia metterà di fronte due formazioni che hanno cominciato il lungo cammino con una sconfitta, di conseguenza sia i padroni di casa siciliani sia gli ospiti veneti andranno a caccia dei primi punti della stagione. D’altronde il Trapani è neopromosso, mentre il Venezia è stato ripescato dopo la sconfitta ai playout grazie al fallimento del Palermo. I siciliani di Francesco Baldini sono reduci dalla sconfitta per 3-1 ad Ascoli, il Venezia allenato da Alessio Dionisi invece nella prima giornata ha perso per 1-2 in casa contro la Cremonese. Chi saprà trovare il riscatto questa sera?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Venezia non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI VENEZIA

Analizziamo le probabili formazioni attese per Trapani Venezia. Per i padroni di casa di mister Baldini disegniamo un 4-4-2 tenendo conto che in difesa sarà squalificato Scognamillo: dunque mettiamo in porta Dini; difesa a quattro con Cauz, Joao Silva, Fornasier e Colpani; a centrocampo Luperini, Taugourdeau, Aloi e Jakimovski; infine il tandem d’attacco composto da Evacuo e Nzola. Per quanto riguarda il Venezia di mister Dionisi invece si potrebbe disegnare un modulo 4-3-1-2 con i seguenti titolari: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Caligara, Fiordilino, Zuculini; Aramu; Capello, Bocalon.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine qual è il pronostico su Trapani Venezia basandoci sulle quote diffuse dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo fa pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa siciliani, infatti il segno 1 è quotato a 2,35. Si sale poi a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X), infine un colpaccio del Venezia varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA