Diretta Tre Valli Varesine 2021/ Streaming video Rai 2: l’edizione numero 100

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi appuntamento con la diretta Tre Valli Varesine 2021, l’attesa edizione numero 100 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano e che tocca l’affascinante quote della tripla cifra, sebbene con un anno di ritardo a causa del Covid, perché nel 2020 il calendario stravolto dalla pandemia accolse una gara unica che racchiuse il tradizionale Trittico Lombardo in un solo evento. Stavolta si torna alla normalità e l’edizione numero 100 della Tre Valli Varesine è naturalmente uno dei piatti forti di una settimana fantastica per tutti gli appassionati: ieri la Coppa Bernocchi, oggi appunto la Tre Valli Varesine 2021, domani sarà la volta della Milano-Torino, giovedì ecco il Giro del Piemonte ed infine sabato il Giro di Lombardia, con cui di fatto calerà il sipario sulla stagione del grande ciclismo.

Non pensiamo però troppo avanti: la diretta della Tre Valli Varesine 2021 ci regalerà grandi emozioni con un elenco partecipanti davvero di lusso. Per non fare troppi nomi, ricordiamo Vincenzo Nibali che vinse questa corsa nel 2015 e si è rilanciato con la bellissima vittoria al Giro di Sicilia, lo sloveno Primoz Roglic che arriva dal successo al Giro dell’Emilia e trionfò due anni fa nell’ultima edizione disputata della Tre Valli Varesine e l’altra stella slovena, il due volte vincitore del Tour, Tadej Pogacar. Ci saranno poi moltissimi altri nomi da seguire, tra cui anche Filippo Ganna, l’auspicio è che la centesima Tre Valli Varesine possa restare nella storia del ciclismo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TRE VALLI VARESINE 2021

La diretta tv della Tre Valli Varesine 2021 sarà davvero eccellente, perché alle ore 15.00 avrà inizio il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57) per poi passare alle ore 16.10 su Rai Due, godendo dunque per il finale di corsa e le premiazioni la ribalta di un canale generalista. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2021: IL PERCORSO

Verso la diretta della Tre Valli Varesine 2021, possiamo allora adesso passare ad esaminare in maggiore dettaglio il percorso. Saranno da affrontare 196,7 km con partenza alle ore 12.00 da Busto Arsizio, l’arrivo è previsto indicativamente per le 17.00, naturalmente nel capoluogo varesino. Vi sarà un breve circuito iniziale, ma la prima parte del percorso sarà caratterizzata soprattutto da un tratto in linea che porterà la corsa fino al primo passaggio sulla linea del traguardo a Varese, dove naturalmente la Tre Valli Varesine 2021 entrerà definitivamente nel vivo.

Passato il traguardo, infatti, comincerà il primo di ben otto giri del circuito “breve”, che misura 13 km e prevede la salita del Montello e lo strappo che dal lago porta verso l’arrivo. Gli ultimi due giri invece prevederanno un circuito più lungo che, oltre alle due salite già citate (che saranno dunque affrontate per ben dieci volte a testa) proporrà anche un ulteriore strappo verso Casciago. Una cosa è certa: il vincitore della Tre Valli Varesine 2021 sarà un nome di primo piano perché non si vincere “per caso” una corsa come questa.



