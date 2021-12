Diretta Trentino Busto Arsizio/ Streaming video tv: farfalle favorite ma…

DIRETTA TRENTINO BUSTO ARSIZIO: MATCH BOLLENTE!

Trentino Busto Arsizio, in diretta dal Pala Trento di Trento, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 5 dicembre 201: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. Siamo nel vivo della 10^ giornata della serie A1 della pallavolo femminile e questa sera non vediamo l’ora di dare la parola al campo per la diretta tra Trentino e Busto Arsizio, match che pure mette in palio punti preziosi, tra due club che pure stano vivendo momenti molto diversi.

Anzi, alla vigilia del turno, il cammino delle trentine come delle farfalle non potrebbe essere più diverso, considerato che le padrone di casa sono ora fanalino di coda della graduatoria e che invece le lombarde, nonostante il recente KO con Novara, puntano al podio. Nonostante tale disparità tra i due club, non possiamo dire che l’incontro è già deciso in partenza: dovremo vedere che ci riserva il campo stasera.

DIRETTA TRENTINO BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trentino Busto Arsizio sarà trasmessa su Sky Sport Arena: sarà dunque un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 204 del loro decoder e avranno come sempre l’alternativa data dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTINO BUSTO ARSIZIO: IL CONTESTO

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Trentino e Busto Arsizio, sfida della 10^ giornata di Serie A1, che pure, come abbiamo accennato prima, vedrà in campo due squadre dai cammini diversissimi, in questa prima parte della stagione. Cominciamo dalle trentine, che pure scendono in campo potendo registrare solo l’ultima posizione nella graduatoria di campionato con 5 punti e un solo successo fin qui messo alle spalle, a discapito di Bergamo (ancora il 10 ottobre scorso). Per la squadra di Bertini davvero un avvio di campionato quando mai difficoltoso e un futuro che pure si presenta assai fosco al momento.

Contesto ben diverso per Busto Arsizio, che pure scende in campo oggi vantando ben 18 punti nelle prime nove giornate di campionato, sufficienti pure per la 4^ posizione nella graduatoria. Le ragazze di Musso pure hanno messo fin qui da parte ben cinque successi e 4 sconfitte, di cui pure l’ultima rimediata contro la Igor (che da seconda in classifica, rimane comunque solo a + 4 dalle farfalle). Per le lombarde certo una posizione privilegiata in mezzo alle “grandi” del campionato, ma che deve essere difesa con attenzione, perché è un attimo scivolare ai gradini più bassi. Servirà la migliore prova da parte delle biancorosse oggi contro le trentine.

