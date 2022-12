Diretta Trento Amburgo/ Streaming video tv: per sperare ancora (Eurocup)

Trento Amburgo, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 13 dicembre 2022, si gioca naturalmente presso la BLM Group Arena di Trento per l’ottava giornata del girone B di Eurocup 2022-2023, la seconda Coppa di basket per importanza nel panorama continentale. La diretta di Trento Amburgo potrebbe essere un vero e proprio bivio per la Dolomiti Energia Trento, che finora ha raccolto solamente una vittoria e sei sconfitte, ma che potrebbe ancora sperare se sfruttasse un turno non impossibile sulla carta, in casa contro i tedeschi del Veolia Towers Hamburg, che finora vantano invece tre vittorie e quattro sconfitte.

Diretta/ Napoli Trento (risultato finale 69-58): Gevi, allungo decisivo

Avvicinandoci alla sfida tra l’Aquila tridentina e i tedeschi, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il cammino è solo alle prime battute, ma Trento è già in difficoltà e ci vorrebbe una vittoria questa sera per rilanciarsi verso la qualificazione: che risposte ci darà la diretta di Trento Amburgo?

DIRETTA/ Buducnost Trento (risultato finale 73-58) streaming video: Kuridza 20 punti

TRENTO AMBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Amburgo sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Trento Amburgo, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA TRENTO AMBURGO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Amburgo abbiamo già evidenziato che per la Dolomiti Energia finora la Eurocup 2022-2023 ha riservato molti dolori e d’altronde purtroppo questa è una conferma dopo il flop già incassato nella scorsa stagione. L’Aquila Trento ha infatti iniziato il proprio cammino con ben cinque sconfitte consecutive, tra le quali spicca il disastroso -30 incassato sul campo dell’Hapoel Tel Aviv. Sembrava quindi un’avventura finita ancora prima di cominciare, ma la vittoria 75-72 contro il Gran Canaria ha dato speranza, anche se settimana scorsa è arrivato un altro ko, in questo caso sul campo del Buducnost: tuttavia, arrivare ottavi su dieci non è di certo una missione impossibile, basterebbero poche vittorie per provarci.

Diretta/ Trento Pesaro (risultato finale 79-75): che rimonta in extremis!

Il Veolia Towers Hamburg, come abbiamo già accennato, è una delle rivali sulle quali si potrebbe fare la corsa. I tedeschi finora hanno raccolto tre vittorie e quindi non sono molto più avanti, anche se Amburgo è tornata al successo proprio settimana scorsa contro l’Hapoel Tel Aviv, consolidando le proprie speranze di qualificazione al turno successivo. In trasferta ha vinto una sola volta, contro il Buducnost. Questo basterà a dare speranze all’Aquila verso la diretta di Trento Amburgo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA