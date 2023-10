DIRETTA BRESCIA TRENTO/ Video streaming tv: un bel ricordo per Galbiati (basket A1, 28 ottobre 2023)

DIRETTA BRESCIA TRENTO: IL RICORDO

La diretta di Brescia Trento porta in dote un bel ricordo per Paolo Galbiati, oggi allenatore della Dolomiti Energia: dobbiamo tornare al 18 febbraio 2018, data in cui la sua Auxilium Torino aveva vinto la Coppa Italia battendo Brescia in finale. Degli avvicendamenti sulla panchina piemontese abbiamo parlato di recente: da Luca Banchi a Carlo Recalcati passando per l’assistente Galbiati, la stagione sembrava compromessa ma poi si era andati al Nelson Mandela Forum di Firenze per la Final Eight, Torino si era ritrovata e, eliminando Venezia e Cremona, aveva conquistato la finale contro la Leonessa che, da testa di serie numero 2, aveva fatto fuori Virtus Bologna e Cantù.

Nella partita per il titolo Diante Garrett aveva infilato 16 punti, Deron Washington aveva contribuito con 10 punti e 7 rimbalzi mentre Vander Blue, MVP di Coppa Italia, aveva aggiunto 11 punti; dall’altra parte 26 punti combinati dalla panchina per Andrea Traini e Brian Sacchetti, 11 e 9 rimbalzi per Marcus Landry, match a tutto tondo di Luca Vitali con 5 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Risultato finale 69-67 a favore di una Torino che aveva inseguito per tutta la partita: grande soddisfazione per Galbiati, delusione per la Germani che, come noto, in Coppa Italia si sarebbe comunque rifatta cinque anni più tardi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trento non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, che per ogni turno del campionato di Serie A1 manda in onda tre gare: questa non fa parte del pacchetto per la quinta giornata. L’unica maniera per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

INCROCIO DA PLAYOFF!

Brescia Trento sarà in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 19:30 di sabato 28 ottobre: è la partita con cui si apre la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Una sfida ad alta quota, tra due squadre che in questo momento sono in piena corsa non solo per i playoff ma anche per la vittoria della regular season: certo è presto per dirlo, ma intanto Brescia con il colpo di Pistoia ha confermato il suo cammino a punteggio pieno, una delle uniche tre squadre ad aver sempre vinto in questo ottimo avvio di stagione.

Trento, dopo il ko contro la Virtus Bologna, ha ripreso la sua strada espugnando il parquet di Varese: la Dolomiti Energia dunque segue la Leonessa ad un match di distanza in compagnia di tre avversarie, confermando come in Italia possa sempre e comunque giocarsi un posto nella griglia dei playoff. Sarà molto interessante assistere alla diretta di Brescia Trento, aspettando la quale possiamo intanto fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata che ci attende al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Trento è per l’appunto una conferma di come le due squadre stiano facendo bene in epoca recente: va ricordato che l’anno scorso la Germani aveva avuto un periodo di blackout in inverno, ma in quel contesto era comunque riuscita a vincere la Coppa Italia e in generale da quando è salita in Serie A1 è sempre stata una mina vagante molto pericolosa per tutte le big. La conferma di alcuni giocatori chiave e del coach Alessandro Magro ha portato a un altro inizio lanciato, e sono nella peggiore delle ipotesi punti importanti per quando eventualmente le cose andranno peggio.

Lo stesso può dire Trento, che dal 2014 ha mancato i playoff soltanto una volta: cambiano gli allenatori e i giocatori ma il progetto della Dolomiti Energia rimane assolutamente solido, anche in questo campionato l’avvio è stato ottimo e il blitz di Varese importante anche per il morale del gruppo. Certamente sull’Aquila si potrebbe fare un discorso a parte che riguarda la Eurocup, ma qui si sta appunto parlando di Serie A1 e in questo contesto Trento è assolutamente competitiva, questa sera si presenta al PalaLeonessa con la piena consapevolezza di poter tornare a casa con una vittoria e allora vedremo come andranno le cose…











