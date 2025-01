VIDEO LECCO TRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Trento si aggiudica un importante successo per 2 a 1 in trasferta contro il Lecco. Nel primo tempo i gialloblu cercano di prendere immediatamente il comando delle operazioni forzando Dalmasso ad intervenire sullo spunto di Disanto già al 12′ ed i blucelesti replicano al quarto d’ora con una conclusione alta provata da Tordini.

Gli Aquilotti non si arrendono ed insistono anzi colleziondando un paio di opportunità fallite con Aucelli al 37′ e pure con Di Cosmo poi nel recupero al 45’+1′. Nel secondo tempo i tridentini legittimano quanto di buono prodotto fino a questo momento sbloccando il punteggio in avvio di ripresa al 46′ con Di Carmine, protagonista con un colpo di testa di testa sull’assist firmato da Di Cosmo.

Nel finale arriva anche il gol del raddoppio di Vitturini al 61′, con l’aiuto di Reda, e questo episodio si rivelerà poi decisivo dato che Sipos riapre poi il match al 65′ su suggerimento di Kritta. Un fuorigioco non consente a Di Carmine di completare la doppietta al 75′ e sia Marino al 90’+2′ che Polito al 90’+7′ mancano il pareggio.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Renzi della sezione di Pesaro ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Dore al 2′, Stanga al 26′ e Polito all’86’ da un lato, Di Cosmo al 72′ dall’altro. I tre punti maturati grazie a questa vittoria giunta nella ventunesima giornata di campionato permettono al Trento di raggiungere quota 33 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Lecco non migliora i suoi 24 punti.

