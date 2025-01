DIRETTA TRENTO BAHCESEHIR: PARTITA FONDAMENTALE!

Per la diretta Trento Bahcesehir siamo alla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:00 di venerdì 3 gennaio 2025: la partita è valida per la 13^ giornata nel girone A di basket Eurocup 2024-2025, ed è uno snodo fondamentale per una Dolomiti Energia che, se in campionato prosegue la sua grande e inaspettata corsa di vetta, in questa competizione affronta una situazione del tutto diversa ed è infatti penultima in classifica con appena quattro vittorie, nell’ultima giornata ha perso contro il Buducnost e dunque vede assottigliarsi sempre più le possibilità di andare ai playoff, che invece si erano aperte intorno all’inizio di novembre quando però lo scenario era del tutto in divenire.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 91-77): Baldasso 17 punti (basket A1, 29 dicembre 2024)

La partita di questa sera è poi tostissima: l’avversaria è il Bahcesehir primo in classifica nel girone e seconda miglior squadra di tutta la Eurocup, dieci vittorie per i turchi che adesso puntano con decisione la qualificazione diretta ai quarti di finale, che tra l’altro è molto vicina grazie a un passo che in pochi avrebbero potuto prevedere. Vedremo dunque cosa succederà sul parquet, in attesa della diretta Trento Bahcesehir dobbiamo fare qualche ulteriore riferimento a un match che all’andata era stato vinto dai turchi con un clamoroso +40, una lezione durissima che la Dolomiti Energia deve assolutamente cancellare.

Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 87-79): l'Aquila mantiene il primato! (22 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO BAHCESEHIR IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta tv di Trento Bahcesehir viene affidata alla televisione satellitare, con i canali di Sky Sport che si occupano della messa in onda delle Eurocup per quanto riguarda le partite delle nostre squadre: dunque gli abbonati avranno accesso a questa emittente con la possibilità di seguire il match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. In alternativa ecco la piattaforma DAZN, ma ovviamente anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TRENTO BAHCESEHIR: PUÒ ESSERE LA SVOLTA

La diretta Trento Bahcesehir potrebbe rappresentare una sorta di svolta per la Dolomiti Energia: abbiamo detto che la partita di Eurocup è particolarmente complicata ma, anche per questo, una vittoria potrebbe consentire alla squadra di Paolo Galbiati di spiccare il volo verso gli ottavi. Il sesto posto nel girone A non è tecnicamente lontano, il problema è rappresentato dagli incroci di calendario e dal fatto che Trento dall’inizio della competizione non sia riuscita a fare il salto di qualità, che era atteso dopo lo scorso anno ma soprattutto dallo straripante inizio in Serie A1, non replicato in una Eurocup che evidentemente porta con sé maggiori difficoltà.

DIRETTA/ Buducnost Trento (risultato finale 110-108) video streaming: Ford 20 punti (oggi 18 dicembre 2024)

Il Bahcesehir, possiamo dirlo, rappresenta una delle sorprese che come sempre arrivano nel torneo: una squadra sicuramente competitiva ma che in pochi si sarebbero aspettati prima in classifica e dominante, un passo che ricorda quello delle migliori compagini degli ultimi anni e che, come già detto, è secondo al solo Valencia che giusto nell’ultimo turno prima della sosta ha perso la sua prima partita, dopo undici vittorie filate. Il Bahcesehir ha un successo in meno e sta facendo le onde: i quarti e il primo posto sono ad un passo e questa sera i turchi arrivano a Trento con l’intenzione di vincere e chiudere i conti, vedremo se la Dolomiti Energia sarà brava a cambiare una narrativa che apparirebbe già scritta vivendo una grande serata.