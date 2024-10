DIRETTA BAHCESEHIR TRENTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Bahcesehir Trento, lo abbiamo già accennato, rappresenta un inedito: c’è una sola partecipazione della squadra turca in Eurocup e risale alla stagione 2020-2021, era naturalmente presente anche la Dolomiti Energia ma le due società non si erano incrociate sul parquet. Il Bahcesehir aveva invece affrontato Venezia nel girone A della regular season: entrambe avevano chiuso con due vittorie e otto sconfitte ed erano state eliminate, la formula all’epoca era diversa e prevedeva gironi da sei squadre con qualificazione alla Top 16 (ancora a gruppi), dove invece era arrivata Trento in virtù del terzo posto nel girone D, con sei vittorie e quattro sconfitte, alle spalle della solita Gran Canaria e di un’Olimpia Lubiana ancora competitiva.

L’Aquila aveva chiuso la sua corsa nel turno seguente: inserita in un raggruppamento con Metropolitans, Lokomotiv Kuban e Partizan Belgrado, un girone che potremmo dire di ferro, aveva vinto tre partite con tre ko ma era stata beffata da due soli punti nella differenza canestri con la squadra russa, in un’edizione che sarebbe stata vinta dal Monaco. Nel frattempo il Bahcesehir ha fatto esperienza in campo internazionale sollevando anche la Europe Cup, dunque questa partita di Istanbul sarà parecchio difficile ma noi speriamo che la Dolomiti Energia Trento possa comunque condurla in porto, prendendosi una vittoria esterna. (agg. di Claudio Franceschini)

BAHCESEHIR TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà come sempre sulla televisione satellitare l’appuntamento con la diretta tv di Bahcesehir Trento: la partita di Eurocup, come tutte quelle che riguardano le due squadre italiane impegnate nel torneo, viene infatti trasmessa sui canali che sono appannaggio degli abbonati all’emittente, con la consueta possibilità di assistere alle immagini anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. In più su euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BAHCESEHIR TRENTO: L’AQUILA A ISTANBUL!

La diretta Bahcesehir Trento si gioca alle ore 18:00, di casa nostra, di mercoledì 16 ottobre 2024: siamo nella quarta giornata di basket Eurocup 2024-2025, partita valida per il girone A e sfida che per la Dolomiti Energia diventa già importante. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul Trento va a caccia di riscatto: settimana scorsa ha perso male contro il Buducnost, sconfitta accentuata dal fatto di essere in casa e dunque adesso bisogna immediatamente rialzare la testa, perché come ben sappiamo questa competizione regala poco e Trento lo sa bene, avendo mancato l’anno scorso una qualificazione al play in che era alla portata.

La trasferta di oggi rappresenta di fatto una novità per una Dolomiti Energia che in Serie A1 ha iniziato molto bene: il Bahcesehir si affaccia per la seconda volta nella sua giovane storia alla Eurocup e, almeno stando alle prime partite, sembra essere in grado di superare il girone e prendersi il play in, sappiamo bene come le trasferte in terra turca possano essere complicate per l’ambiente caldissimo e dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta Bahcesehir Trento, aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche altra considerazione sui temi di questa partita.

DIRETTA BAHCESEHIR TRENTO: BISOGNA RISCATTARSI

Con la diretta Bahcesehir Trento scopriremo dunque se la Dolomiti Energia sarà in grado di rialzare immediatamente la testa: si tratta di una squadra che, come già detto, in campionato ha avuto un approccio più che positivo e ancora una volta ha lasciato intendere di potersi giocare un posto nei playoff di Serie A1, in Eurocup però le cose potrebbero andare diversamente anche se di fatto le prime uscite sono state confortanti, anche nella sconfitta di Gran Canaria Trento aveva fatto vedere di potersela giocare con un’avversaria di caratura superiore e poi ha battuto Sopot alla Il T Quotidiano Arena, rispettando il copione.

Purtroppo la sconfitta interna contro il Buducnost è stata netta e pesante; in più questa sera, e presumibilmente per le prossime due o tre settimane, Paolo Galbiati dovrà rinunciare a Eigirdas Zukauskas che si è infortunato nel corso della partita contro Venezia. Una tegola, vedremo come il coach saprà sopperirvi e vedremo anche in che modo andranno le cose nella diretta Bahcesehir Trento, i turchi hanno iniziato la loro Eurocup con due vittorie prima di perdere anche loro contro Gran Canaria, dunque hanno un record positivo e sono del tutto intenzionati a blindare quella che al momento sarebbe una posizione nel play in, pur se la stagione è appena cominciata.