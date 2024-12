DIRETTA BUDUCNOST TRENTO: PARLA GALBIATI

Aspettando la diretta Buducnost Trento, dobbiamo ricordare che le speranze della Dolomiti Energia Trentino in Eurocup sono state rilanciate settimana scorsa grazie alla vittoria contro i polacchi del Trefl Sopot, un successo che era stato commentato con queste parole dal coach dell’Aquila Trento Paolo Galbiati nella consueta conferenza stampa post-partita: “È stata una partita molto dura perché loro giocano con grande intensità. Oggi siamo riusciti a imporre il nostro stile di pallacanestro, mantenendo solidità sia in difesa che in attacco, dove abbiamo mosso bene la palla”.

Un successo importante in una calendario molto fitto, che vede Trento nel frattempo splendida capolista nel campionato di Serie A. Fatiche che coach Galbiati non aveva sottovalutato nella sua analisi, aggiungendo infatti: “In questo momento siamo un po’ ‘undersize’ per l’assenza di Mawugbe, ma siamo stati bravi a compensare con aggressività e determinazione, nonostante avessimo giocato appena 48 ore fa (con riferimento alla partita della domenica precedente nel campionato di Serie A, ndR)”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BUDUCNOST TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta Buducnost Trento in tv, come sempre particolarmente preziosa in caso di partita in trasferta, sarà secondo le modalità ormai ben note quando si parla di Eurocup: l’abbonamento alla televisione satellitare vi permetterà di seguire il match sui canali di Sky Sport. In alternativa ci sono le possibilità per la diretta Buducnost Trento in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma sempre tramite un abbonamento.

BUDUCNOST TRENTO: POSTA IN PALIO ALTISSIMA

La diretta Buducnost Trento ci propone una partita che potrebbe essere molto delicata per il destino della Dolomiti Energia Trento in Eurocup: siamo giunti alla dodicesima giornata, l’appuntamento con la palla a due sarà alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, presso la Moraca di Podgorica, capitale del Montenegro. Per capire l’importanza della posta in palio nella diretta Buducnost Trento basterebbe dire che si affrontano due squadre che sono appaiate, avendo entrambe raccolto quattro vittorie e sette sconfitte nelle precedenti undici giornate.

Dobbiamo allora sottolineare che al momento sia l’Aquila sia il Buducnost VOLI Podgorica sarebbero al momento escluse dalle migliori sei del girone A che avanzeranno alla fase successiva della Eurocup, cioè ai turni ad eliminazione diretta, però naturalmente chi riuscirà a vincere oggi rilancerà le proprie ambizioni, mentre chi uscirà sconfitto vedrà farsi sempre più complicato il tentativo di rimonta. Vincere in trasferta non è mai facile, ma la Dolomiti Energia dovrà davvero provarci oggi nella diretta Buducnost Trento…

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO: L’AQUILA FATICA IN EUROPA

Abbiamo già capito il significato della posta in palio nella diretta Buducnost Trento, perché purtroppo la Dolomiti Energia sta faticando parecchio in Eurocup, a differenza dello straordinario cammino in campionato, che di certo non viene scalfito dal fatto che proprio domenica sia arrivata la prima sconfitta contro Trapani. Tutto sommato, settimana scorsa era più importante vincere in Eurocup e Trento ci è riuscita, espugnando il campo del fanalino di coda Trefl Sopot e spezzando così una pericolosa striscia di tre sconfitte consecutive.

Adesso arriva una nuova trasferta, anche se sicuramente più impegnativa: come già sottolineato, il Buducnost ha gli stessi punti di Trento e naturalmente vorrà provare a sfruttare il fattore campo per prendersi almeno il settimo posto solitario e rimanere così in scia alle prime sei. I montenegrini hanno ottenuto in casa tre delle loro quattro vittorie, ma tutto sommato anche davanti al pubblico amico non vanno oltre il 50% di successi (3-3), quindi potrebbe non essere impossibile violare la Moraca. Questo però ce lo dovrà dire naturalmente la diretta Buducnost Trento…