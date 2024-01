DIRETTA/ Trento Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Trento Brescia, ma ci resta ancora qualche minuto prima della palla a due. Facciamo allora un passo indietro a settimana scorsa, quando per la Germani Brescia ci fu una vittoria grazie a un 33-9 di parziale nel terzo quarto su Treviso. Coach Alessandro Magro aveva commentato così a fine partita: “Dobbiamo assolutamente dimenticare il primo tempo e l’approccio dal punto di vista dell’energia. Posso pensare che la volontà di fare quello che abbiamo provato in settimana nelle varie aree del gioco ci abbia un po’ condizionato e ci abbia fatto pensare troppo: voglio vederla in modo positivo… Non voglio pensare che bastasse una difesa a zona per mandarci in tilt, dato che fino ad oggi non abbiamo avuto problemi. Forse abbiamo pensato troppo e abbiamo perso aggressività”.

Diretta/ Trento Wroclaw (risultato finale 85-79): successo bianconero (oggi 16 gennaio 2024)

Il lato positivo è naturalmente la svolta dopo l’intervallo: “Nella ripresa abbiamo costruito dalle palle perse di Treviso e dalla transizione il primo break e poi la vittoria. Sono molto contento della prova individuale di Burnell, che ha anche trovato ritmo da 3 punti. Tutti hanno dato contributo: abbiamo forzato gli avversari a 40 errori al tiro e lasciato pochi rimbalzi a Paulicap. Amedeo ha fatto la partita con l’accoppiamento difensivo più difficile con Bowman e lo ha tenuto a 4 punti: sono tutti aspetti positivi che ci danno fiducia. Non salvo il primo tempo, ma dal secondo ci sono tante buone cose”. Oggi invece che cosa succederà? Lo scopriremo fra pochissimo, perché la diretta di Trento Brescia sta davvero per iniziare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Brescia Treviso (88-67) gol e highlights: Olisevicius non basta! (Lega A basket, 14 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brescia non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SFIDA DI LUSSO

Trento Brescia, diretta dagli arbitri Grigioni, Perciavalle e Catani con palla a due fissata per le ore 19.30 di questa sera, sabato 20 gennaio 2024, naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena di Trento, si giocherà come primo anticipo della diciassettesima giornata della Serie A di basket, secondo turno del girone di ritorno del campionato. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo immediatamente definire la diretta di Trento Brescia come una partita di cartello di questo turno, dal momento che si affrontano due delle prime sei classificate, con ambizioni quindi di playoff e magari anche qualcosa in più.

Diretta/ Brescia Treviso (risultato finale 88-67): la Leonessa vince in rimonta! (Lega A, 14 gennaio 2024)

Per la precisione, la Dolomiti Energia Trentino finora ha raccolto 18 punti, evidentemente frutto di nove vittorie a fronte di sette sconfitte per l’Aquila padrona di casa, mentre gli ospiti della Germani Brescia arriveranno a Trento forti dei loro 24 punti e quindi di un cammino davvero eccellente finora, grazie a ben dodici vittorie a fronte di sole quattro sconfitte per i lombardi in campionato. Il livello certamente è alto, la posta in palio significativa per capire ancora meglio fino a che punto potranno spingersi le ambizioni di queste due squadre, siamo allora davvero curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Trento Brescia.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Brescia, approfondiamo adesso il commento circa il cammino stagionale delle due squadre. Per la Dolomiti Energia Trentino bisogna considerare anche l’avventura in Eurocup, che sta andando certamente meglio rispetto agli scorsi anni ed è quindi da non sottovalutare. In campionato l’inizio era stato straordinario, con cinque vittorie nelle prime sei partite, poi il doppio impegno ha cominciato a pesare, ma fino a Natale c’era ancora un ottimo 9-4. In seguito è iniziata una serie di tre sconfitte consecutive, delle quali l’ultima a Cremona, quindi adesso sarebbe fondamentale tornare al successo per non rovinare quanto fatto nei primi mesi della stagione.

Per la Germani Brescia invece questa è una stagione decisamente di altissimo livello: la partenza fu formidabile con sei vittorie nelle prime sette partite, anche se l’unico ko in quelle settimane fu proprio contro Trento, per di più in casa; ultimamente però c’è qualche problema in trasferta, infatti la Germani ha perso negli ultimi due impegni lontano da casa, a Venezia e Brindisi, anche se ha sempre reagito vincendo a Brescia il derby contro Milano ed infine domenica scorso contro Treviso. Adesso però sarebbe prezioso tornare al successo in trasferta, specie contro una rivale tosta come l’Aquila: che cosa ci dirà la diretta di Trento Brescia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA