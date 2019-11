Diretta Trento Brindisi/ Streaming video tv: Aquila a caccia di risposte (basket A1)

Trento Brindisi, che verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Federico Brindisi, si gioca alle ore 20:30 di sabato 30 novembre e rappresenta l’anticipo nell’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Bella partita tra due squadre che hanno ambizioni di playoff: da una parte l’Aquila che ha giocato due finali scudetto consecutive ma ha chiuso il ciclo legato a Maurizio Buscaglia e prova a rilanciarsi; dall’altra la Happy Casa che ha confermato Frank Vitucci come allenatore e si trova al momento al secondo posto in classifica, all’inseguimento della dominante Virtus Bologna. Brindisi che ha travolto Pistoia nell’ultimo turno, dando ancora una volta prova della sua potenza offensiva; leggermente più ondivago il rendimento di una Dolomiti Energia che non ha ancora trovato tutto il suo potenziale, e che nell’ultima giornata disputata è caduta al Taliercio. Andiamo ora a presentare i temi principali legati alla diretta di Trento Brindisi, mentre ne aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brindisi non sarà una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; tuttavia per seguire questa partita vi potrete rivolgere alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati (il servizio è a pagamento) la diretta streaming video di tutte le gare di Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul torneo e il tabellino play-by-play della partita, con le statistiche in tempo reale delle squadre e dei giocatori.

DIRETTA TRENTO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Trento Brindisi rappresenta per l’Aquila l’occasione di spiccare il volo in campionato: una vittoria porterebbe la squadra di Nicola Brienza nel gruppone delle squadre che al momento si stanno giocando l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Trento deve ancora chiudere i conti relativamente alla qualificazione alla Top 16 di Eurocup, e dunque dopo il turno di riposo si appresta a vivere due partite decisive; in Serie A1 come detto il passo non è dei migliori, ma va ricordato che anche nelle stagioni precedenti l’Aquila non era partita benissimo e poi aveva alzato il ritmo. Brindisi crede nella possibilità di prendersi il fattore campo non solo per il primo turno dei playoff ma anche per un’eventuale semifinale; i pugliesi stanno disputando un ottimo campionato e hanno tutto per inserirsi nella lotta tra le big, come dimostrato anche contro Pistoia domenica scorsa Tuttavia la Happy Casa ha già dato prova di soffrire leggermente il doppio impegno (sta giocando la Champions League) ed è andata incontro anche a sconfitte nette, come quella di Varese. Ad ogni modo il progetto Vitucci è positivo e sicuramente questa squadra è tra le sorprese più concrete della prima parte di stagione; vedremo oggi se in una difficile trasferta alla BLM Group Arena arriverà un’altra vittoria per avvicinare ancor più il primo posto in classifica.



