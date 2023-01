Diretta Trento Brindisi/ Streaming video tv: incrocio tra due outsider! (basket A1)

DIRETTA TRENTO BRINDISI: AQUILA PER IL VOLO!

Trento Brindisi si gioca in diretta alle ore 18:00 di lunedì 2 gennaio, presso la BLM Group Arena: appuntamento con la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e chiaramente questa sarà la prima partita nell’anno solare. Si è giocato come da tradizione a Santo Stefano, ed entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto: la Dolomiti Energia, che in generale è in ripresa e sta disputando una buona stagione in ambito nazionale, ha mancato un potenziale match point per andare alla Final Eight di Coppa Italia, facendosi battere da Trieste all’Allianz Dome.

Diretta/ Brindisi Scafati (risultato finale 71-75): fine quarto quarto

Per quanto riguarda invece la Happy Casa, il rendimento di Brindisi rimane decisamente ondivago come ben dimostra la sconfitta casalinga contro Scafati, per il momento i pugliesi non sono tagliati fuori dalla corsa alla Top 8 solo perché la classifica è corta, ma servirà una decisa sterzata. Aspettando che la diretta di Trento Brindisi prenda il via, possiamo adesso analizzare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata di basket alla BLM Group Arena.

Diretta/ Trieste Treviso (risultato finale 74-68): Bartley top scorer della serata!

DIRETTA TRENTO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brindisi sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento è allora per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder di Sky. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Slask Trento (risultato finale 80-57): conclusione senza sorprese

DIRETTA TRENTO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

È sicuramente intrigante la diretta di Trento Brindisi, una partita che mette a confronto due squadre che, almeno sulla carta, possono essere considerate outsider di questo campionato di Serie A1 e che hanno un rendimento non troppo dissimile. Sono due le vittorie di differenza, anche se in questo momento Trento dà una sensazione di maggiore solidità; la Dolomiti Energia si trova comunque al quarto posto in classifica, c’è sicuramente distanza rispetto alle prime della classe ma per il resto il livellamento del torneo consente di andare a prendersi la Coppa Italia e un posto nei playoff con vantaggio del fattore campo nel primo turno.

Brindisi chiaramente insegue, con record negativo e l’incapacità di aprire una striscia di vittorie come era accaduto nelle stagioni precedenti; la Happy Casa, già eliminata dalla Europe Cup, rimane una squadra che ha le capacità per battere chiunque ma ha approcciato il nuovo campionato con qualche difficoltà di troppo e forse dei problemi strutturali nel roster che andranno risolti a stagione in corso. Vincere alla BLM Group Arena sarebbe un bel modo per iniziare un 2023 che Frank Vitucci spera essere diverso, non ci resta che scoprire come andranno le cose tra poche ore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA