Diretta Trieste Trento/ Streaming video tv: l’Allianz non può sbagliare! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TRENTO: DERBY DEL NORD EST!

Trieste Trento si gioca in diretta all’Allianz Dome, con palla a due alle ore 17:30 di lunedì 26 dicembre: la partita è valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è un altro intrigante derby del Nord Est come altri in questa stagione. Trieste arriva dalla sconfitta di Varese: un ko beffardo, arrivato all’overtime dopo che l’Allianz aveva rimontato e dava la sensazione di poter operare il ribaltone. Invece ora la situazione resta critica, appena tre vittorie e una classifica complessa perché sono tante le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Trento invece vola in Serie A1, e domenica scorsa si è addirittura permessa di battere Milano: il successo sull’Olimpia ha proiettato la Dolomiti Energia al quarto posto in classifica (in compagnia di Pesaro e Varese), c’è tutta la possibilità di tornare ai playoff dopo averli saltati la scorsa stagione ma del resto questa società ha sempre corso per andare alla post season, di buono c’è che anche in Eurocup i ragazzi di Lele Molin sembrano poter rialzare la testa. Aspettando ora che la diretta di Trieste Trento prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dal match.

DIRETTA TRIESTE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Trento verrà trasmessa su Eurosport, di conseguenza sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match sul canale 211 del loro decoder. In alternativa, come ormai sappiamo, tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Trieste Trento, una partita che per l’Allianz vale molto: la squadra di Marco Legovich ha certamente cambiato passo dopo un avvio terribile, ma come già detto la situazione di classifica non è per niente rosea e, entrando in questa 12^ giornata, alle spalle dell’Allianz c’è la sola Reggio Emilia, mentre i giuliani condividono i loro 6 punti con Verona e Treviso avendo visto le due campane Napoli e Scafati allungare il passo. Salvarsi sarà complesso ma è sempre possibile farlo, chiaro però che adesso bisognerà andare a provare a vincere su ogni campo e contro qualunque avversaria.

Le cose per Trento vanno decisamente bene, anche se la strada resta lunga: la Dolomiti Energia si è messa in una posizione più che positiva per ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, ma anche questa per il momento è tutt’altro che scontata. Figuriamoci poi il ritorno ai playoff: ricordiamo che l’anno scorso Trento aveva disputato un ottimo girone di andata ma poi era calata mancando il traguardo, dunque anche in questa stagione l’Aquila dovrà stare molto attenta a mantenersi concentrata per tutta la regular season. La vittoria su Milano è un ottimo biglietto da visita per la trasferta dell’Allianz Dome, ma la partita sarà ovviamente tutta da giocare…











