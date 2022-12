Diretta Brindisi Scafati/ Streaming video tv: un incrocio molto delicato! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI SCAFATI: PARTITA DELICATA!

Brindisi Scafati si gioca in diretta alle ore 19:30 di lunedì 26 dicembre, presso il PalaPentassuglia: sarà un Santo Stefano dedicato alla 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una sfida delicata quella in terra pugliese: la Happy Casa ha due punti in più in classifica e arriva dalla sconfitta di Treviso, una partita che ha impedito alla squadra di Frank Vitucci di staccarsi dal gruppetto ancora vicino alla zona retrocessione e che dunque torna a far preoccupare una Brindisi che non sta ancora trovando il ritmo giusto, pur avendo comunque margine da difendere.

Scafati è sostanzialmente rinata con l’arrivo di Attilio Caja in panchina, in corso d’opera ha aggiunto un paio di pedine importanti ma nell’ultima giornata ha perso in casa contro Tortona, e dunque sa di dover ancora macinare chilometri per ottenere il suo obiettivo stagionale, vale a dire una salvezza che eventualmente possa anche arrivare senza affanni. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Brindisi Scafati; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potranno emergere dall’interessante e delicata serata del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Scafati non sarà trasmessa, non essendo una delle partite che per questa 12^ giornata di campionato sono state selezionate nel pacchetto. L’alternativa però esiste e la conosciamo, infatti tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Brindisi Scafati possiamo dire che tra le due squadre quella che sta facendo meglio è la Givova: certo la classifica dice il contrario, ma bisogna sempre partire da quelle che sono possibilità e prospettive e la neopromossa, che si pensava avesse poche chance di rimanere in Serie A1, in questo momento sarebbe salva e ha avuto un passo molto diverso da quando Caja ne è diventato l’allenatore. Conosciamo le qualità del coach pavese e ora Scafati dovrà seguire i suoi dettami, puntando sulla qualità dei suoi veterani ma avendo anche piani di riserva perché questo campionato concede poco.

Brindisi in assoluto non si sta comportando malissimo, ma forse il punto è che abbiamo ancora negli occhi la straordinaria stagione 2020-2021: in quel momento la Happy Casa è diventata una concreta pretendente alla semifinale playoff e del resto negli anni precedenti aveva giocato due finali di Coppa Italia, che hanno contribuito ad alzare l’asticella delle aspettative. Adesso Brindisi sta patendo, ma tutto sommato si mantiene in una posizione dalla quale può ancora prendersi agevolmente la Final Eight e poi lottare per un posto nei playoff; chiaramente questa partita contro Scafati sarà da vincere per Frank Vitucci…











