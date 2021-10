Diretta Trento Cuneo/ Streaming video tv: Delta favorita? (volley)

Trento Cuneo, diretta dagli arbitri Massimiliano Giardini e Andrea Puecher, si giocherà questa sera, domenica 17 ottobre 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 al Pala Trento per la seconda giornata della Serie A1 di volley, il massimo campionato di pallavolo femminile che è ripartito con grande entusiasmo dopo la gioia della vittoria all’Europeo della nostra Nazionale, dunque l’attenzione degli appassionati è garantita anche per scontri di “medio livello”, come potremmo definire la diretta di Trento Cuneo.

La Delta Despar Trentino ha cominciato molto bene il proprio cammino vincendo domenica scorsa a Bergamo, oggi per le padrone di casa potrebbe esserci un’occasione favorevole per fare il bis, dal momento che arriverà a Trento la Bosca San Bernardo Cuneo che è reduce da una pesante sconfitta casalinga contro Roma al debutto. Tutto dunque andrà secondo le previsioni oppure Trento Cuneo ci potrà regalare dei colpi di scena?

DIRETTA TRENTO CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cuneo sarà garantita per gli abbonati su Sky Sport Arena, canale della televisione satellitare che in questa stagione si è aggiudicata i diritti per trasmettere una partita per ogni giornata. Di conseguenza gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA TRENTO CUNEO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Trento Cuneo, abbiamo già delineato le indicazioni che sono giunte dalla prima giornata del nuovo campionato di Serie A1, anche se naturalmente sarà importante avere delle conferme. Di certo per ora mister Bertini può sorridere, perché la sua Trento domenica scorsa ha vinto davvero molto bene a Bergamo, trascinata in particolare dagli ace di Vittoria Piani, un’arma tattica che le padrone di casa cercheranno di sfruttare al meglio anche questa sera, nel debutto casalingo.

Il discorso è fatalmente molto diverso per Cuneo, perché le piemontesi hanno perso male in casa per 0-3 contro la neopromossa Roma, una doccia gelata per la squadra allenata da mister Pistola, che naturalmente deve fare molto meglio fin da oggi se non vuole rassegnarsi a un campionato di pura sofferenza. Non si può bocciare una squadra dopo una sola giornata, ma Cuneo probabilmente è stata la massima delusione della prima giornata: arriverà il pronto riscatto con una impresa a Trento?



