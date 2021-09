Diretta Trento Giana Erminio/ Streaming video tv: Brevi cerca il riscatto! (Serie C)

DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO: RISCATTO LOMBARDO?

Trento Giana Erminio, diretta dall’arbitro Andrea Ancora, è la partita in programma oggi, domenica 19 settembre 2021 per la 4^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 14.30. Dopo gli impegni con la cCoppa Italia di Serie C, il terzo campionato torna di scena con il girone A e ci offre la diretta tra Trento e Giana Erminio, match che pure si annuncia davvero emozionante.

Diretta/ Sudtirol Trento (risultato finale 2-0): Voltan mette il sigillo sul derby!

Padroni di casa saranno i gialloneri di Parlato, che riscattatisi in settimana in coppa contro il Seregno, sono pronti a tornare a vincere anche in campionato, e dunque a mettersi completamente alle spalle l’ultimo KO con il Sudtirol nel derby. Sono a caccia di riscatto pure i lombardi di Mister Brevi: la Giana Erminio negli ultimi sette giorni ha recuperato solo KO sia contro il Lecco che contro il Sudtirol tra Serie C e coppa e deve assolutamente tirarsi su al più presto.

Diretta/ Giana Erminio Lecco (risultato finale 0-1) video: la decide Tordini

DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Giana Erminio è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TRENTO GIANA ERMINIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida casalinga, Parlato dovrebbe proporre per le probabili formazioni della diretta Trento Giana Erminio il 4-3-1-2 come modulo di partenza, dove pure sarà spazio dal primo minuto per Chinellato e Pattarello in attacco, con il supporto di Belcastro sulla linea della trequarti. A centrocampo avremo poi dal primo minuto Osuji e Caporali, come pure Gabriel Nunes in cabina di regia: Simonti, Carini, Trainotti e Dioisi saranno invece i titolari in difesa.

Diretta/ Trento Pro Patria (risultato finale 3-0): tris di Barbuti!

Per la Giana Erminio ecco invece il classico 3-5-2, cui siamo stati abituati fin qui: quest’oggi Brevi punterà ancora su Corti e Perna in attacco, pure avendo Tremolada pronto dalla panchina. Nel centrocampo biancazzurro si faranno avanti dal primo minuto pPinto, Cazzola e Ferrari al centro, mentre Colombini e Perico sono le prime scelte per l’esterno dello schieramento. Attenzione in difesa al vuoto lasciato al centro dallo squalificato Buonalumi: Pirola, Carminati e Magli saranno i probabili titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 4^ giornata di Serie C, vediamo i padroni di casa appena favoriti dal pronostico. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 2.25 oggi il successo del Trento, contro il più alto 3.25 segnato per la vittoria della Giana Erminio: il pareggio pagherà la posta a 3.05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA