Diretta/ Trento Juventus U23 streaming video tv: punti pesanti in palio (Serie C)

DIRETTA TRENTO JUVENTUS: IN EQUILIBRIO!

Trento Juventus U23, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Sono punti pesantissimi quelli in palio oggi tra gialloblu e bianconeri, reduci da un periodo negativo e vogliosi di scalare la classifica.

Il Trento è penultimo in classifica con 14 punti in 19 gare, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. La formazione di Tedino nell’ultimo turno ha raccolto un pari per 1-1 contro il Novara dopo cinque ko di fila. La Juventus U23, invece, è decima a quota 26 punti, raccolti grazie a sette vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Due ko di fila per i bianconeri: 2-1 contro l’Arzignano e 0-3 contro la Virtus Verona.

TRENTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO JUVENTUS U23

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Trento Juventus U23, è d’obbligo andare ad analizzare le probabili formazioni del confronto. Partiamo dalla compagine di casa, Tedino sceglie il 3-5-2: Marchegiani, Galazzini, Ferri, Vitturini, Semprini, Ballarini, Cittadino, Mihai, Fabbri, Brighenti, Saporetti. Passiamo adesso ai bianconeri, Brambilla si affida al consolidato 4-3-3: Raina, Mulazzi, Poli, Nzouango, Ntenda, Sersanti, Palumbo, Iocolano, Compagnon, Mancini, Sekulov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Trento Juventus U23 al via tra pochi minuti. Andiamo a scoprire i numeri del match con Goldbet: la vittoria del Trento è a 2,60, il pareggio è dato a 3,10, mentre il successo della Juventus U23 è a 2,60. L’Under 2,5 è quotato 1,58, mentre l’Over 2,5 raggiunge quota 2,20. Equilibrio anche tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,81.

