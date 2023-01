Diretta Trento London/ Streaming video tv: Aquila al bivio in Eurocup

Trento London, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023, si gioca naturalmente presso la BLM Group Arena di Trento per l’undicesima giornata del girone B di Eurocup 2022-2023, secondo turno del girone di ritorno della stagione regolare per la seconda Coppa di basket per importanza nel panorama continentale. La diretta di Trento London vede davanti a un bivio la Dolomiti Energia Trento, che finora ha raccolto solamente due vittorie a fronte di ben otto sconfitte, ma potrebbe giocarsi possibilità significative contro gli ospiti britannici London Lions, dal momento che finora gli inglesi vantano quattro vittorie e sei sconfitte.

Diretta/ Trento Reggio Emilia (risultato finale 68-84): trionfo in chiave salvezza!

Avvicinandoci alla sfida tra l’Aquila tridentina e i Leoni di Londra, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Questa in realtà è una buona notizia per Trento, che in questo modo può ancora sperare, ma naturalmente una vittoria è praticamente una necessità per rilanciarsi verso la qualificazione: che risposte ci darà la diretta di Trento London?

DIRETTA/ Promitheas Trento (risultato finale 84-71): le Aquile cadono in Grecia

TRENTO LONDON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento London sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Trento London, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA TRENTO LONDON: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento London abbiamo già evidenziato le difficoltà per la Dolomiti Energia nel cammino finora avuto nella Eurocup 2022-2023, che ha riservato molti dolori e poche gioie, come già nella scorsa stagione. L’Aquila Trento ha infatti iniziato il proprio cammino con ben cinque sconfitte consecutive: sembrava quindi un’avventura finita ancora prima di cominciare, ma la vittoria 75-72 contro il Gran Canaria ha dato speranza, confermata dalla vittoria anche contro Amburgo nel successivo impegno casalingo. Ecco però poi altre due sconfitte consecutive, l’ultima settimana scorsa in Grecia contro il Promitheas: arrivare ottavi su dieci non è comunque una missione impossibile, basterebbero poche vittorie per provarci. Il fattore campo ha riservato di recente soddisfazioni a Trento, in casa e contro una rivale alla portata vincere sarà praticamente un obbligo.

Diretta/ Trento Brindisi (risultato finale 68-78): colpo esterno per i pugliesi!

I London Lions, come abbiamo già accennato, sono infatti una delle squadre sulle quali Trento potrebbe ancora fare la sua corsa verso l’obiettivo dell’ottavo posto. Finora gli inglesi hanno vinto quattro partite, senza differenze tra casa e trasferta, avendo ottenuto due successi a Londra e altrettanti lontano dall’Inghilterra: all’andata contro Trento avevano vinto 80-75 a casa loro, la sfida si annuncia comunque equilibrata e di fondamentale importanza per la Dolomiti Energia. Ecco perché siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci riserverà la diretta di Trento London…











© RIPRODUZIONE RISERVATA