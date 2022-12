Diretta Trento Milano/ Streaming video tv: omai è una grande classica! (basket A1)

DIRETTA TRENTO MILANO: UNA BELLA RIVALITÀ!

Trento Milano viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni e Alessandro Nicolini: appuntamento alle ore 17:00 di domenica 18 dicembre presso la BLM Group Arena, dove si gioca per la 11^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Ci arriva molto bene l’Aquila: vero che nell’ultimo turno di campionato ha perso una sanguinosa partita a Napoli, altrettanto vero però che in Eurocup la squadra di Lele Molin ha saputo battere Amburgo in rimonta, riuscendo così a salire a quota due vittorie e tenendo ampiamente viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale.

L’Olimpia in campionato ha agganciato la Virtus Bologna al primo posto grazie alla vittoria contro Reggio Emilia, ma in Eurolega continua a penare: a questo punto è lecito pensare che Ettore Messina l’abbia “data su”, come si dice in gergo, preferendo concentrarsi sulla Serie A1 (ci torneremo) visto che la situazione europea non è compromessa ma quasi. Intanto valuteremo quello che succederà tra poco nella diretta di Trento Milano; facciamo ora qualche analisi sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano non è tra quelle che per questa 11^ giornata vengono trasmesse sui canali della nostra televisione: tuttavia sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Trento Milano ci lanciamo in una partita che rappresenta anche l’ennesimo capitolo di una bella rivalità: va ricordato che la prima finale scudetto nella storia della Dolomiti Energia era arrivata grazie a una serie dominata contro l’Olimpia, mentre l’anno seguente Milano si era rifatta con gli interessi vincendo il titolo in sei partite contro la stessa Trento, delusa per la seconda stagione consecutiva. Negli anni poi l’Aquila non è più riuscita a tornare a quei livelli, si è anche separata da Maurizio Buscaglia ma se non altro ha sempre raggiunto i playoff, con l’eccezione della passata stagione.

Milano chiaramente ha continuato a dominare, mettendo in bacheca lo scudetto del 2022 e ritrovando il feeling con l'Eurolega; adesso però l'Olimpia affronta un periodo nel quale le cose non vanno così bene e, se in Serie A1 si può sostanzialmente viaggiare con il pilota automatico, in campo internazionale le difficoltà sono parecchie e l'impressionante serie di sconfitte, anche se siamo ancora nel girone di andata, ha già sensibilmente allontanato la possibilità di tornare ai playoff. Dunque Messina usa ora il campionato come test per l'Eurolega, per provare soluzioni anche in termini di energie da ritrovare; vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, che potrebbero essere abbastanza importanti anche se certamente non decisive.











