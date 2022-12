Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video tv: Unahotels in crisi (basket A1)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: OLIMPIA PER LA CONFERMA!

Milano Reggio Emilia viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Edoardo Gonella: si gioca alle ore 16:00 di domenica 11 dicembre, per la 10^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. L’Olimpia prosegue nel suo percorso altalenante: in campionato le cose vanno molto bene come dimostrato dalla straripante vittoria di Sassari, mentre in Eurolega la sensazione è che la squadra abbia già mollato gli ormeggi dopo la tremenda serie negativa, che ha portato Milano all’ultimo posto in classifica e con uno scenario che è tutt’altro che roseo.

Certamente a Reggio Emilia hanno problemi peggiori: la Unahotels naviga sul fondo della classifica con appena due vittorie, soprattutto la sconfitta interna subita contro Trieste ha portato all’esonero di Max Menetti e adesso il progetto tecnico sarà necessariamente da rifondare. Aspettando che la diretta di Milano Reggio Emilia prenda il via, proviamo a capire in che modo si potrebbe sviluppare questa partita del Mediolanum Forum ripercorrendo i temi principali che emergeranno da un match importante per entrambe le squadre, sia pure per motivi diversi.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Reggio Emilia sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del loro decoder). Sappiamo comunque che da questa stagione tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo decidere se abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Milano Reggio Emilia bisogna quindi dire che la Unahotels si trova ad un bivio: l’allontanamento di Menetti ha certamente fatto rumore, soprattutto perché negli ultimi anni questa società non è mai riuscita a trovare l’allenatore che potesse aprire un ciclo non tanto vincente quanto comunque continuativo in qualche maniera. Dall’epoca del lockdown Reggio Emilia naviga a vista, incapace di risollevarsi; l’anno scorso ha centrato i playoff e sembrava l’inizio di qualcosa di serio, ma poi è cambiata la guida tecnica e nemmeno il grande ritorno di Menetti è servito a dare conferma a quanto si era visto.

Milano invece gioca soprattutto contro gli infortuni: è innegabile che l’incredibile serie di problemi fisici nel roster abbia intaccato i risultati in Eurolega, ma è altrettanto vero (e Ettore Messina lo ha specificato più volte) che il calo dell’Olimpia era iniziato anche prima e che almeno in ambito internazionale questa squadra abbia fatto qualche passo in meno rispetto alle ultime due stagioni. Se non altro in Serie A1 l’Olimpia sta procedendo come ci si aspetta, con una sola sconfitta e il secondo posto in classifica; adesso vedremo se arriverà un altro successo contro Reggio Emilia, sarebbe comunque importante per ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.











