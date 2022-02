Diretta Trento Milano/ Streaming video tv: si rinnova la rivalità! (basket A1)

DIRETTA TRENTO MILANO: UNA PARTITA ORMAI CLASSICA!

Trento Milano sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Sergio Noce: alle ore 20:00 di sabato 5 febbraio questa partita della BLM Group Arena inaugura la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una sfida diventata ormai classica, grazie a tre serie playoff consecutive e una che si era giocata in Eurocup; ci si arriva con animi diversi, perché l’Olimpia – reduce anche da due partite di Eurolega – ha battuto la Fortitudo Bologna al Forum e si è rilanciata in campionato, sempre prima in classifica insieme alla Virtus Bologna che però ha giocato una gara in più.

La Dolomiti Energia invece sembrava lanciata verso la terza posizione, ma nel giro di 48 ore ha perso due volte contro Varese: un doppio ko che a dire il vero non ha spostato particolarmente gli equilibri, ma certamente ha fatto perdere un’occasione per spiccare il volo e sistemare quasi del tutto la corsa ai playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Milano; aspettando che la partita prenda il via, possiamo sicuramente fare qualche considerazione circa i temi principali legati alla serata della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento è sul decoder satellitare al numero 211, di conseguenza solo gli abbonati a Sky potranno assistere a questa partita di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno tutte le gare di Serie A1 sono appannaggio di Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: anche in questo caso servirà un abbonamento per la visione in diretta streaming video, mentre potrete consultare liberamente il sito www.legabasket.it, dove troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Trento Milano, dobbiamo dire che per l’Olimpia questa partita rappresenta un altro scalino da superare verso il primo posto: l’obiettivo finale della squadra di Ettore Messina è questo, è inevitabile che una corazzata come Milano giochi sempre sul lungo periodo, consapevole che – eventualmente – anche perdere il primato in regular season possa essere relativo, visto che si tratta di una squadra capace di andare sempre e comunque a vincere in trasferta. Certo poi bisognerà valutare il finale di stagione, perché l’anno scorso la Final Four di Eurolega aveva tolto energie vitali nella finale scudetto; ma intanto l’Olimpia sta facendo il suo, avendo perso appena due partite.

Trento come detto si è lanciata prima del solito in Serie A1, tanto da tornare alle Final Eight di Coppa Italia dopo sei anni; addirittura la Dolomiti Energia sta correndo per il terzo posto e dunque per avere un’ottima posizione nella griglia dei playoff, ma come già detto ha perso due volte in tre giorni contro Varese, squadra di altra classifica ma con tante motivazioni. Servirà dunque rialzare subito la testa, e scopriremo se ospitare la capolista possa servire per ritrovare le sensazioni attualmente perdute…



