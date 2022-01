Diretta Varese Trento/ Streaming video tv: rematch a 48 ore di distanza! (basket A1)

DIRETTA VARESE TRENTO: SI REPLICA DUE GIORNI DOPO!

Varese Trento, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Giacomo Dori, va in scena alle ore 18:00 di domenica 30 gennaio: alla Enerxenia Arena si gioca per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ma curiosamente questa è una replica di quanto avvenuto due giorni fa alla BLM Group Arena. Scherzi del Covid, che ha rinviato di un mese il match di andata; ora dunque Openjobmetis e Dolomiti Energia si ritrovano quasi fosse una serie playoff, con Varese che non gioca in casa dalla preziosissima vittoria contro Venezia e vuole ovviamente riprendere la sua marcia verso la salvezza.

Per Trento è già stato archiviato il primo obiettivo stagionale, quella Final Eight di Coppa Italia che mancava da sei anni; l’Aquila dunque è riuscita a spiccare il volo in anticipo rispetto agli scorsi campionati, sta tenendo un grande passo ma deve anche fare i conti con il fatto di aver giocato due volte in pochi giorni, visto l’impegno in Eurocup. Aspettando che la diretta di Varese Trento si giochi, proviamo a fare qualche utile considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trento non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione in questa 18^ giornata, ma come ormai sappiamo l’alternativa per questa stagione è rappresentata da Discovery Plus, diventato broadcaster ufficiale della Lega basket e che dunque fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Varese Trento: rematch a 48 ore di distanza dunque, ma dopo aver battuto Venezia sotto le Prealpi è successo altro, con l’allontanamento di Alessandro Gentile che ha portato alla totale rivoluzione del quintetto titolare (ci torneremo). Johan Roijakkers, alla terza partita come allenatore della Openjobmetis, deve chiaramente trovare il giusto ritmo con i suoi nuovi giocatori, il successo sulla Reyer lo ha fatto iniziare con il piede giusto ma ora dovrà pedalare con le proprie gambe, l’obiettivo cui guardare è diventato ancora una volta la salvezza e ci sono pochi margini per voli di fantasia che contemplino i playoff.

Traguardo che invece Trento vuole prendersi un’altra volta, tenendo aperta la striscia – sempre alla post season dal 2015, prima stagione in Serie A1; intanto la Dolomiti Energia andrà a Pesaro a giocare la Coppa Italia e cercherà di fare bene anche in quella competizione, a differenza di quanto sta accadendo in Eurocup. Lele Molin però in campionato viaggia davvero spedito, la sua Trento è una squadra di fisico e talento che può mettere in difficoltà chiunque e la classifica sta lì a dimostrarlo. Tra poco si gioca, scopriremo allora chi si prenderà la vittoria in questo secondo incrocio ravvicinato…

