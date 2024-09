DIRETTA TRENTO MONZA: ECCO I CAMPIONI D’EUROPA

Con la diretta di Trento Monza vogliamo giustamente celebrare anche la Itas, che finalmente è tornata a vincere la Champions League dopo le grandi delusioni degli anni precedenti, tutte firmate Zaksa che addirittura per due volte ha battuto Trento in finale. Allenata da Fabio Soli, questa volta la Itas non ha sbagliato: ha vinto il suo girone con 16 punti davanti a Tours, Resovia e Lubiana, e così si è qualificata direttamente ai quarti di finale dove ha incrociato Charlottenburg. Doppio 3-0 e semifinale derby contro Civitanova: battuta la Lube all’andata, Trento ha perso al ritorno ma conquistando il tie break ha dovuto evitare di giocare il golden set.

Nella finale di Adalia ecco un’altra avversaria polacca, ma questa volta lo Jastrzebski: Trento ha letteralmente dominato prendendosi la Champions League, con Alessandro Michieletto nominato MVP della competizione e Kamil Rychlicki che ha terminato al quinto posto in una classifica marcatori dominata dal brasiliano Francisco De Souza. Ora Trento approccia la Supercoppa volley 2024 con la stessa fame, sapendo di poter essere alle porte di un’altra stagione storica. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO MONZA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Trento Monza non sarà disponibile: bisogna infatti specificare che la seconda semifinale di Supercoppa volley 2024 non verrà mandata in onda sui tradizionali canali della nostra televisione, ma ci sarà comunque modo di assistervi perché a fornire le immagini, che saranno in diretta streaming video, sarà il canale Rai Play Sport 1 disponibile appunto solo in mobilità. A fianco di questa opzione dovrebbe esserci anche la piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso avrete bisogno di un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY TRENTO MONZA

SEMIFINALE INTRIGANTE!

Eccoci alla diretta Trento Monza che, alle ore 18:00 di sabato 21 settembre presso il PalaWanny di Firenze, rappresenta la seconda semifinale di Supercoppa volley 2024. È una sfida intrigante: da una parte una corazzata che l’anno scorso è finalmente tornata sul tetto d’Europa vincendo l’agognata Champions League, dall’altra però una realtà solidissima che ha fatto un bel salto di qualità e ora punta alla conferma, se non addirittura a fare meglio che significherebbe ovviamente mettere qualche trofeo in bacheca. Per questo motivo la diretta Trento Monza non si può dire scontata, anche se certamente la Itas parte con i favori del pronostico.

Sarà una gara secca, ricordando che dall’altra parte ci saranno Perugia e Piacenza impegnate in questi momenti; da vedere allora cosa succederà, certamente c’è grande attesa per l’assegnazione del primo trofeo stagionale che fa anche da antipasto alla nuova stagione, l’anno scorso si era giocato con il campionato di SuperLega già iniziato e dunque potremo anche vedere un contesto diverso, se non altro a livello temporale. Adesso però mettiamoci comodi e, in attesa della diretta Trento Monza, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali.

DIRETTA TRENTO MONZA: VERO VOLLEY PER IL SALTO

La diretta Trento Monza è dietro l’angolo, certamente sarà un bell’appuntamento che innanzitutto ripresenterà ai nastri di partenza la Itas di Fabio Soli. Se in campo nazionale Trento non è riuscita a confermare lo scudetto che aveva vinto nel 2023, il capolavoro lo ha fatto in Champions League: dopo le delusioni degli anni precedenti la Itas ha finalmente messo le mani su un trofeo che aveva già vinto per tre volte consecutive ma tempo fa, e dunque è tornata a primeggiare nella competizione più importante. La palla passa a Monza: il Vero Volley lo scorso anno ha giocato una stagione esemplare, raggiungendo le finali scudetto e di Coppa Italia.

Le ha perse entrambe al cospetto di Perugia, ma intanto ha fatto vedere di poter fare un bel salto di qualità: il progetto funziona e, come già la squadra femminile, la Monza maschile può adesso diventare una corazzata e la Supercoppa volley 2024 rappresenta una bella occasione, anche per il contesto nel quale si gioca, per fare un ulteriore step e prepararsi al meglio in vista della SuperLega. Trento parte favorita ed è inevitabile dire così, ma al PalaWanny potrebbe davvero succedere di tutto e noi non vediamo l’ora di scoprire, concretamente, cosa accadrà.