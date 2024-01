Diretta/ Trento Novara, streaming video tv: gialloblu in cerca di gol e punti (21 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO NOVARA, PIEMONTESI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

La diretta Trento Novara, in programma domenica 21 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono in crisi di gol e risultati. Infatti i gialloblu sono reduci da tre 1-0 consecutivi per gli avversari, per la precisione Renate, Triestina e Atalanta U23. L’ultimo successo di Trento è stato contro il Vicenza per 4-1 con gol di Rada, Attys, Anastasia e Petrovic.

Video/ Pro Patria Novara (3-0) gol e highlights: derby del Ticino senza storia (13 gennaio 2023)

Il Novara è indietro di 7 punti rispetto a Trento quindi questa gara potrebbe essere decisiva. Nelle ultime, i piemontesi hanno tutto sommato fatto bene con due vittorie e un pari nelle ultime cinque. I successi sono avvenuti nel derby piemontese con l’Alessandria e con il Fiorenzuola. Il pareggio è stato registrato con il Legnago.

DIRETTA/ Atalanta U23 Trento (risultato finale 1-0): decide Bonfanti! (Serie C, 13 gennaio 2024)

TRENTO NOVARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Trento Novara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Trento Novara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TRENTO NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trento Novara vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Russo, difesa a quattro con Frosinini, Ferri, Garica Tena e Vaglica. In mediana presenti Di Cosmo e Sangalli mentre i trequartisti saranno Anastasia, Pasquato e Attys con Petrovic centravanti.

Diretta/ Pro Patria Novara (risultato finale 3-0): Moretti cala il tris (Serie C, 13 gennaio 2024)

Il Novara replica con il 3-5-2. Tra i pali Desjardins, reparto arretrato composto da Khalioti, Boccia e Lancini. Gli esterni saranno Donadio e Urso con Calcagni e Di Munno mezzali più Ranieri regista. In attacco, il tandem sarà D’Orazio e Corti.

TRENTO NOVARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Novara danno favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo bet365, il pareggio è offerto a 3 mentre il 2 fisso a 2.80.

L’Over 2.5 è quotato a 2.5 contro l’1.51 dell’Under alla stessa soglia. Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è dato a 1.97. Il No Gol, invece, 1.73.

© RIPRODUZIONE RISERVATA