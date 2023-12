DIRETTA/ Trento Vicenza video streaming tv: ci sono 16 precedenti del match (Serie C, 17 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO VICENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Trento Vicenza sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara, spulciamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Le gare in totale giocate tra queste due squadre risultano essere 16 con una dominanza nelle vittorie per quanto riguarda la formazione ospite che ha ottenuto ben 12 successi. La prima volta che le due squadre si sono trovate l’una contro l’altra bisogna tornare indietro nel tempo al 20 dicembre 1981 con il successo dei biancorossi con il risultato di 3-0.

Le due squadre si sono affrontate per tutti gli anni 80 e 90 con una grande dominanza della formazione biancorossa. Dopo un lungo digiuno dal 1992 al 2021, l’1 dicembre 2022 le due formazioni tornano a raffrontarsi all’interno di un campionato. Le due sfide sono terminate con dei successi dei biancorossi rispettivamente con i risultati di 0-1 e 2-0. Ad andare in rete Oviszach, Begic e Dalmonte. Tuttavia, vi è anche una diciassettesima sfida, giocata come amichevole precampionato e vinta dal Vicenza con il risultato di 3-1. (Marco Genduso)

TRENTO VICENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Trento Vicenza sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Trento Vicenza sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TRENTO VICENZA: VOGLIA DI RISCATTO

La diretta Trento Vicenza, in programma domenica 17 dicembre alle ore 14:00, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa nelle ultime settimane hanno raccolto solamente delusioni. Infatti hanno una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, a partire dal 24 novembre in occasione del 2-1 contro l’AlbinoLeffe, passando per il 2-1 con la Giana Erminio e infine il più recente 2-0 con la Pro Vercelli. Precedentemente a questo filotto di Ko erano arrivate due vittorie di misura, entrambe per 1-0, prima con l’Arzignano in casa e successivamente in trasferta col Mantova. Questa lieve flessione recente ha portato il Trento a perdere terreno rispetto ai piani alti e ora come ora, al dodicesimo posto, dista 4 punti dal Vicenza, avversario di questa giornata.

I biancorossi, per l’appunto, sono reduci da una sconfitta interna contro il Mantova per 2-0. In precedenza però, tra il mese di novembre e quello di dicembre, il Vicenza ha collezionato una vittoria in campionato contro la Pro Sesto, un successo in Coppa Italia Serie C contro la Trestina con seguente passaggio del turno e infine un pareggio per 2-2 in casa del Novara. Come detto, il Vicenza è attualmente a +4 dal Trento e con il quinto posto sogna una rincorsa ai piani alti, anche se Mantova, Padova, Trestina e Pro Vercelli sembrano aver fatto gruppetto nelle prime quattro posizioni.

TRENTO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trento Vicenza vedono la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Russo, difesa a quattro composta da Frosinini, Trainotti, Ferri e Obaretin a chiudere il reparto. A centrocampo spazio a Di Cosmo, Sangalli e Brevi mentre il tridente offensivo vedrà Anastasia, Petrovic e Attys.

Il Vicenza risponde col 3-4-2-1 con Confente tra i pali, retroguardia a tre formata da Talarico, Golemic e Laezza. Nella zona nevralgica del campo troviamo il duo Proia-Ronaldo mentre De Col agirà da esterno destro e Greco a sinistra. I due trequartisti, Jimenez e Della Morte, sosteranno l’unica punta Ferrari.

TRENTO VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Vicenza danno favorita la squadra ospite a 1.91. Secondo William Hill, l’1 fisso lo troviamo a 3.90 mentre il pareggio vale tre volte la posta in palio.

L'Over 2.5 viene quotato 2.30 contro l'1.48 del segno opposto mentre Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.05 e 1.70 per concludere l'analisi sulle scommesse.











