DIRETTA TRENTO PADOVA, UN MATCH D’ALTA CLASSIFICA

Allo Stadio Briamasco si terrà la diretta Trento Padova in questa domenica 22 dicembre 2024 alle ore 15:00. I padroni di casa sono reduci da un paio di sconfitte, l’ultima subita per mano del Vicenza, ma si trovano ancora in ogni caso al settimo posto e quindi in piena corsa per i playoff promozione, con la possibilità di rifarsi al più presto di queste delusioni nonostante siano chiamati ad un compito arduo nell’affrontare una compagine come la capolista del girone A.

Video Union Clodiense Padova (1-2)/ Gol e highlights: doppietta di Bortolussi! (Serie C, 18 dicembre 2024)

I biancoscudati, come appena anticipato, occupano la vetta della graduatoria dall’alto dei loro cinquantuno punti con un distacco di addirittura otto lunghezza sul Vicenza secondo. Attenzione però ad eventuali cali di concentrazione che potrebbero consentire agli Aquilotti di approfittare della situazione e quantomeno puntare a strappare un pareggio come accaduto qualche settimana fa per la Triestina, formazione in ripresa ma che si trova nelle zone più calde delle retrovie.

Diretta/ Union Clodiense Padova (risultato finale 1-2): Sinn accorcia inutilmente! (Serie C 18 dicembre 2024)

DIRETTA TRENTO PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei un tifoso di una delle due squadre impegnate nella diretta Trento Padova potrai seguire la partita se ti connetterai con il tuo account a Sky o a Now per usufruire dello streaming dedicato con Sky Go e Now Tv. Gli abbonati dell’emittente satellitare potranno inoltre seguire la sfida sul canale Sky Sport 251 del televisore.

TRENTO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlando di probabili formazioni per la diretta Trento Padova, ecco che i padroni di casa dovrebbero presentarsi in campo col tridente e quindi utilizzando il modulo 4-3-3 con Barlocco, Vitturini, Cappelletti, Barison, Bernardi, Peralta, Aucelli, Giannotti, Anastasia, Di Carmine e Disanto.

Video Padova Lumezzane (2-0)/ Gol e highlights: Spagnoli spegne i lombardi! (Serie C, 14 dicembre 2024)

Discorso diverso invece per gli ospiti che dovrebbero invece puntare su una coppia d’attacco e sfruttare invece la difesa a tre per un 3-4-1-2 scelto da mister Andreoletti con Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Capelli, Broh, Crisetig, Favale, Liguori, Spagnoli, Bortolussi.

TRENTO PADOVA, LE QUOTE

Se dovessimo tenere conto delle quote offerte da bookmakers come ad esempio Snai scopriremmo che il pronostico dell’esito finale per la diretta Trento Padova sorride agli ospiti. Il 2 viene pagato a 1.65 con i biancoscudati nettamente favoriti sui gialloblu per aggiudicarsi la vittoria. Il succeso degli Aquilotti viene dato addirittura a 5.25 mentre non tramontano le speranze perchè la sfida possa concludersi con un pareggio, dove l’x è infine dato a 3.25.