DIRETTA TRENTO PARTIZAN BELGRADO/ Video streaming tv: parla Lele Molin

DIRETTA TRENTO PARTIZAN BELGRADO: PARLA MOLIN

Verso la diretta di Trento Partizan Belgrado, dobbiamo ricordare che questa sarà l’ultima tappa di una Via Crucis sportiva per l’Aquila, che settimana scorsa aveva perso anche ad Amburgo. Al termine della gara di Eurocup in Germania della Dolomiti Energia Trentino, era stato questo il commento di coach Lele Molin, allenatore della formazione italiana ormai tristemente eliminata: “Amburgo ha giocato molto meglio di noi e ha meritato la vittoria: hanno avuto maggiore qualità ed efficienza su entrambi i lati del campo, tutti i numeri che raccontano la partita lo evidenziano e anche in termini di approccio i tedeschi sono stati più pronti e preparati.

La squadra non ha espresso una buona performance, ci è mancato uno sforzo mentale e non siamo stati in grado di competere, e questa è mia responsabilità”. Oggi arriverà almeno una buona chiusura? Difficile vista la qualità di un’avversaria che farebbe la sua più che degna figura anche in Eurolega, ma naturalmente a parlare dovrà essere il campo e quindi scopriremo tutto fra alcune ore alla BLM Group Arena… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TRENTO PARTIZAN BELGRADO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Trento Partizan Belgrado sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

TRENTO PARTIZAN BELGRADO: ULTIMO ATTO…

Trento Partizan Belgrado, in diretta dalla BLM Group Arena naturalmente di Trento, si gioca con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, per la diciottesima e ultima giornata del girone A della Eurocup 2021-2022 di basket e sarà il commiato della eliminata Dolomiti Energia Trento al termine della lunghissima e amarissima stagione regolare. La diretta di Trento Partizan Belgrado interessa quindi di più agli ospiti, attualmente secondi in classifica con undici vittorie e quattro sconfitte e a caccia del piazzamento migliore possibile nella griglia degli ottavi di finale.

Per Trento invece c’è davvero poco da dire su questa disastrosa Eurocup: passavano otto squadre su dieci, ridotte poi a nove a causa dell’esclusione della Lokomotiv Kuban Krasnodar. In pratica la lunghissima stagione regolare ha eliminato una sola squadra e si è trattato proprio di Trento, condannata da un bilancio di una sola vittoria a fronte di quattordici sconfitte, un dato che non necessita di molti commenti nella sua chiarezza. Si deve solo provare a chiudere con dignità: che cosa accadrà in Trento Partizan Belgrado?

DIRETTA TRENTO PARTIZAN BELGRADO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Partizan Belgrado purtroppo ci obbliga a ricordare il disastroso cammino dell’Aquila in questa Eurocup: l’unica vittoria è per giunta arrivata in trasferta, c’è il rischio di chiudere con il 100% di sconfitte nelle partite casalinghe, anche perché il Partizan è onestamente superiore e favorito per la vittoria. Trento ha vissuto una Eurocup disgraziata fin da subito e nemmeno l’esclusione della squadra russa ha aiutato, perché sono stati i polacchi dello Slask Wroclaw a cogliere questa opportunità.

Per giunta anche il campionato sta riservando a Trento davvero poche soddisfazioni: domenica è arrivata una pesante sconfitta con 24 punti di scarto a Brescia, il bilancio in Serie A per la Dolomiti Energia è di 10 vittorie e 14 sconfitte, al momento l’Aquila sarebbe fuori dai playoff e lo sforzo per cercare di rientrare fra le prime otto ha la priorità naturalmente in questo momento. Sperando almeno di salutare con dignità questa pessima Eurocup…











