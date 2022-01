Diretta Partizan Trento/ Streaming video tv: testa-coda ostico per l’Aquila (Eurocup)

DIRETTA PARTIZAN TRENTO: SFIDA IMPOSSIBILE?

Partizan Trento, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio, è valida per la 9^ giornata di basket Eurocup 2021-2022. Si conclude il girone di andata, e nel gruppo A la Dolomiti Energia affronta una situazione a dir poco complessa: ultima in classifica con una sola vittoria, già due gare di ritardo dall’ottava posizione che sarebbe quella della qualificazione agli ottavi ma con la sconfitta interna contro Amburgo che in questo momento pone un margine ulteriore sul prossimo turno.

Per di più questa sera Trento affronta una corazzata di Eurocup: il Partizan Belgrado è allenato da Zeljko Obradovic, che dopo aver dominato al “piano di sopra” è tornato in patria ed da quella squadra che, giovanissimo, aveva condotto a vincere la sua prima Eurolega da allenatore. Sono sei le vittorie per i serbi al momento; vedremo quello che succederà nella diretta di Partizan Trento, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che potrebbero riguardare questa interessante partita della Stark Arena.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Trento sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque si tratta di una visione riservata agli abbonati: in questa stagione la Eurocup è tornata su Sky con le partite delle tre squadre italiane, di conseguenza i clienti potranno accedere al loro decoder per le immagini del match, avendo anche l’alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che come sempre non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo presentato la diretta di Partizan Trento come una missione impossibile per l’Aquila: chiaramente non è così, ma certamente la squadra di Belgrado ha il favore del pronostico essendo una delle realtà che sono principalmente candidate ad arrivare in fondo. La presenza di Obradovic in panchina è chiaramente un grande punto a favore dei serbi, che infatti hanno costruito una corazzata: abbiamo anche volti noti per una squadra che appare coperta in ogni ruolo e può quasi schierare due quintetti, tanta è la profondità del roster.

Certo: nell’ultimo turno ha perso sul parquet del Lokomotiv Kuban, ma anche i russi fanno parte dell’élite di questa Eurocup al pari della Joventut Badalona, che con Partizan e Krasnodar occupa il primo posto in classifica nel gruppo A. Dunque stiamo parlando di un testa-coda per Trento, che dopo aver perso contro Amburgo è caduto ancora alla BLM Group Arena in campionato, battuto da Venezia; a questo punto si tratta di ritrovare immediatamente il filo del discorso, sicuramente però in questa competizione bisogna iniziare a viaggiare a velocità doppia perché le occasioni per recuperare sono sempre meno…

