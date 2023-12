DIRETTA/ Trento Perugia (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si comincia! (17 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Trento Perugia sta per prendere il via: a margine di questa straordinaria partita di SuperLega possiamo dire che la Sir Safety vi arriva dalla vittoria del Mondiale per Club. Perugia non aveva mai vinto un trofeo internazionale, lo ha fatto per due volte consecutive in questo contesto: terzo successo per Angelo Lorenzetti che, come già detto, lo aveva già messo in bacheca in due occasioni proprio con Trento. A Bangalore, in India, Perugia ha vinto il suo girone con le vittorie contro Minas e Ahmedabad Defenders; in semifinale ha demolito l’Halkbank e in finale ha ritrovato i brasiliani del Minas, ottenendo un altro successo.

Va detto comunque che, ancora una volta, Perugia non avrebbe dovuto giocare il Mondiale per Club: è stata ripescata come semifinalista di Champions League grazie alle rinunce delle polacche Zaksa e Jastrzebski Wegiel, vale a dire le due finaliste della passata edizione del torneo continentale. Questo chiaramente non toglie alcun merito ai Block Devils; adesso però è davvero arrivato il momento di concentrarsi su quello che succederà sul taraflex della Il T Quotidiano Arena per la partita di SuperLega e dunque mettiamoci comodi, finalmente la diretta di Trento Perugia può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO PERUGIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia sarà in chiaro, una bella notizia per tutti gli appassionati di volley che potranno seguire il big match di SuperLega su Rai Due. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play oppure installando la relativa app sui vostri dispositivi mobili, come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che tutte le partite di questo campionato sono garantite anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, TRENTO PERUGIA

TRENTO PERUGIA: IL GRANDE EX

Naturalmente, e come abbiamo già detto, la diretta di Trento Perugia è anche la partita di Angelo Lorenzetti: l’allenatore di Fano sfida la sua grande ex per la seconda volta in stagione, dopo la semifinale di Supercoppa. Lorenzetti è uno dei coach più affermati della sua generazione: aveva già vinto tre scudetti nelle sue precedenti esperienze (due con Modena, uno con Piacenza) oltre a due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, conducendo la Daytona Modena alla finale di Champions League. Con Trento ha iniziato a lavorare nel 2016, e in sette anni ha aperto un ciclo straordinario.

La sua Itas a dire il vero non ha vinto tantissimo ma ha ottenuto risultati di grande prestigio, perché nel palmarès personale di Lorenzetti con Trento figurano scudetto, Coppa Cev e doppiette in Mondiale per Club e Supercoppa. Diciamo che i titoli non sono troppi perché una squadra come la Itas avrebbe anche potuto fare di più, ma non sono molti gli allenatori che ne abbiamo vinti sei in sette stagioni; il grande rammarico è certamente quello di aver perso due finali di Champions League consecutive, ed è questo il grande trofeo che ancora manca a Lorenzetti. Non potrà metterlo in bacheca quest’anno con Perugia, ma vedremo in futuro… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO PERUGIA: CHE BIG MATCH!

Trento Perugia sarà diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Dominga Lot: alla Il T Quotidiano Arena si gioca alle ore 15:45 di domenica 17 dicembre, per la decima giornata nel campionato di volley SuperLega 2023-2024. È il big match che tutti aspettavano: Trento e Perugia sono rispettivamente seconda e prima in classifica, con lo stesso passo (otto vittorie e una sconfitta) ma la Sir Safety che ha 2 punti in più, un’inezia in questo momento. Trento peraltro arriva dalla prima sconfitta in questo campionato, essendo caduta 3-1 a Modena la scorsa settimana; dunque la Itas va a caccia di riscatto.

Perugia di conseguenza ha operato il sorpasso in vetta, grazie al 3-0 contro Padova; per i Block Devils si tratta di andare a prendersi quello scudetto clamorosamente sfuggito lo scorso anno, quando un passo perfetto in regular season era stato seguito dall’eliminazione al primo turno dei playoff. Aspettando che la diretta di Trento Perugia prenda il via, possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla scintillante serata di SuperLega alla Il T Quotidiano Arena, perché tra poco saremo in campo.

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Perugia è ovviamente anche la partita di Angelo Lorenzetti, il grandissimo ex che torna nel palazzetto che gli ha procurato tante gioie in tanti anni; per lui, che ha sostituito Andrea Anastasi sulla panchina della Sir Safety, il compito non è semplice perché si trova ad allenare una squadra che ha sostanzialmente dominato negli ultimi anni, ma ha vinto pochi titoli “pesanti” (il Mondiale per Club) e ha sempre fallito in quella Champions League che peraltro non disputa in questa stagione. L’obiettivo di Perugia, come già detto, non può che essere lo scudetto.

Lo è ovviamente anche per Trento, che lo ha vinto lo scorso anno e adesso vuole fare il bis; al netto della sconfitta di Modena, la Itas del nuovo allenatore Fabio Soli è partita con il piede giusto e questo comprende anche la Champions League, perché mercoledì è arrivato un netto 3-0 sul taraflex di Rzeszow con la terza vittoria in altrettanti match del girone, andando di fatto a blindare la qualificazione. La diretta di Trento Perugia non può essere decisiva arrivando a metà dicembre e soprattutto con i playoff da giocare, ma sarà comunque interessante scoprire chi vincerà il big match di SuperLega.











