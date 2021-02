Diretta Trento Pesaro/ Streaming video tv: esordio di Molin in campionato (basket A1)

DIRETTA TRENTO PESARO: L’AQUILA PER RIALZARE LA TESTA

Trento Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Perciavalle e Dario Morelli, va in scena alle ore 17:00 di domenica 7 febbraio: siamo nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e alla BLM Group Arena arriva una Vuelle che si sta mantenendo in zona playoff nonostante qualche battuta d’arresto di troppo, l’ultima delle quali in casa contro Venezia. Una squadra che però ha di fatto solo guadagno: nelle ultime stagioni era sempre sul fondo della classifica o quasi, adesso potrebbe tornare alla post season e nel frattempo si è già regalata la Final Eight di Coppa Italia.

Non sarà comunque facile avere ragione della Dolomiti Energia, una squadra che ha talento e carattere nonostante l’andamento zoppicante: la sconfitta interna contro la Fortitudo Bologna è stata fatale a Nicola Brienza, in panchina si è seduto il vice Emanuele Molin che ha subito raccolto una preziosissima vittoria contro Boulogne, per tenere viva la speranza di qualificarsi ai quarti di Eurocup. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Pesaro; manca poco alla palla a due, nel frattempo possiamo fare qualche utile valutazione che riguardi i temi principali legati alla partita.

DIRETTA TRENTO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pesaro verrà trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare; in alternativa, ma sempre dovendo sottoscrivere un abbonamento, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti.

DIRETTA TRENTO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto interessante la diretta di Trento Pesaro, perché mette a confronto due squadre che hanno qualità all’interno del loro roster: se la Vuelle sta disputando, come già detto, una stagione nella quale ogni cosa che arriverà oltre una salvezza risicata sarà un guadagno e grasso che cola (almeno per il momento), la Dolomiti Energia aveva già aperto un percorso di risalita dopo aver smantellato il gruppo storico delle due finali consecutive. Tutto sommato se la sta cavando bene, ma chiaramente le aspettative si sono alzate e il rendimento è ancora ondivago: in Eurocup il passo è quello giusto per arrivare ai quarti, ma in campionato le ultime partite perse, che hanno generato una striscia negativa, hanno portato all’esonero di Nicola Brienza che, almeno guardandolo da fuori, è stato forse affrettato. Sia come sia, adesso toccherà a Lele Molin guidare questa squadra verso una difficile qualificazione ai playoff (più che altro per la folta concorrenza) e vedremo come l’ex vice se la caverà nell’esordio in Serie A1, dopo aver colto una bella vittoria contro un Boulogne che nel girone della Top 16 era ancora imbattuto, e aveva avuto la meglio sull’Aquila solo la settimana precedente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA