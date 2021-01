Diretta Pesaro Venezia/ Streaming video Rai: super sfida nelle Marche! (basket A1)

DIRETTA PESARO VENEZIA: LA VUELLE TESTA LA SUA GRANDEZZA

Pesaro Venezia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Giulio Pepponi: alle ore 20:45 di domenica 31 gennaio la Vitrifrigo Arena ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di un match davvero intrigante, perché la Vuelle giornata dopo giornata sta mostrando tutto il suo potenziale: dopo aver battuto Cantù, con un grande allungo nel quarto periodo, ha confermato la sua velleità del tutto concreta di prendersi anche il fattore campo nel turno dei playoff, il che significherebbe mettersi alle spalle almeno una delle big.

La Reyer è una di queste, ma finalmente la banda orogranata ha trovato il suo ritmo: la squadra di Walter De Raffaele arriva dall’incredibile vittoria su Cremona (incredibile per come si era messa) e continua a viaggiare con il vento in poppa, risalendo la corrente. Potenzialmente ci attende un bello spettacolo nella diretta di Pesaro Venezia, che prende il via tra poche ore: staremo a vedere come andranno le cose, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita di Serie A1.

DIRETTA PESARO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Venezia sarà trasmessa su Rai Sport + HD, dunque un evento aperto a tutti con la possibilità di seguirlo anche su sito o app di Rai Play; come sempre poi, l’appuntamento classico per gli appassionati di basket rimane quello del portale Eurosport Player, che come sappiamo fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video, dunque con il supporto di PC, tablet o smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso: dal tabellino play-by-play alle statistiche di squadre e giocatori, passando per la classifica del torneo e i contenuti multimediali e non. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PESARO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo a questa Pesaro Venezia con grande trepidazione, perché come detto questa partita è davvero interessante: merito della Vuelle innanzitutto, nel senso che questa società è riuscita a dare una svolta netta agli anni di budget ridotti all’osso e squadre che lottavano per la salvezza (senza riuscirci nella primavera di un anno fa, ma sappiamo come è andata) e finalmente si è riproposta come una accreditata outsider per un posto anche nella semifinale playoff. Intanto giocherà la Coppa Italia, un traguardo che mancava da tempo; si vedrà poi cosa succederà, ma la sfida a Venezia è davvero un bel banco di prova. La Reyer, lasciatasi alle spalle le complicazioni dovute al focolaio di Coronavirus, ha ripreso a marciare dimostrando di avere un grande vantaggio su tutta la concorrenza: un gruppo che si conosce e gioca a memoria, e non è poco nel basket di oggi. Se basterà anche per avere la meglio su Milano e le altre big in chiave scudetto bisognerà vedere, intanto i campioni sono loro ed è dunque con i lagunari che tutte dovranno fare i conti.



