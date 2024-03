DIRETTA/ Trento Pro Patria video streaming tv: sfida ostica per i lombardi (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Trento Pro Patria sta per avere inizio e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 incontri giocati tra queste due squadre. Nelle ultime 5 partite il Trento non ha mai perso contro la Pro Patria, ottenendo tre vittorie e due pareggi. Sempre nelle ultime 5 partite, solamente in un’occasione entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol ciascuno. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata il 4 settembre 2021, terminata con il risultato di 3-0 in favore del Trento grazie alla doppietta decisiva dell’attuale calciatore dell’Arezzo Pattarello.

Diretta/ Pro Patria Renate (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (25 febbraio 2024)

Seconda sfida terminata con un pareggio a reti bianche in casa della Pro Patria, prima di lasciare spazio al successo esterno del Trento con la doppietta decisiva di Belcastro, con due reti nella prima frazione di gioco. Nuovo pareggio a reti bianche prima dell’ultima sfida giocata quest’anno nella gara di andata. Si trattava della decima giornata del campionato di serie C girone A. Vantaggio iniziale Trento con il gol di Giovanni Terrani. Nel finale calcio di rigore realizzato dal croato Tomi Petrovic, che non segna ormai dal 17 dicembre 2023. (Marco Genduso)

Video/ Pro Sesto Trento (0-1) gol e highlights: Rada firma il successo! (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA TRENTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Trento Pro Patria bisognerà possedere un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento con l’abbonamento Calcio. Con le medesime modalità, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, sarà possibile seguire anche sulla piattaforma online questo match.

LA PRESENTAZIONE

Uno scontro ricco di insidie quello che stiamo per vivere nella diretta di Trento Pro Patria. L’incontro vale come 29esimo turno di Serie C tra queste due squadre e partirà oggi 1 marzo 2024 alle ore 20,45. Ci troviamo di fronte a due squadre che si trovano nella parte inferiore della classifica. Il Trento, attualmente al 14º posto, arriva a questa partita galvanizzato dalla vittoria esterna per 1-0 contro il Pro Sesto, risultato che ha sicuramente aumentato la fiducia della squadra.

Diretta/ Pro Sesto Trento (risultato finale 0-1): Bredi manca il raddoppio! (Serie C, 24 febbraio 2024)

Dall’altra parte, la Pro Patria si trova al 13º posto e sta attraversando un periodo difficile, avendo perso le ultime tre partite, inclusa l’ultima contro il Renate per 1-3. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti importanti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

DIRETTA TRENTO PRO PATRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Trento Pro Patria alle probabili formazioni del match con l’obiettivo di trovare insieme i possibili protagonisti del match: ci si aspetta che Rada sia una presenza fondamentale nella formazione, sia per il suo gol nell’ultimo match sia per la sua capacità di sollevare il livello dei compagni di squadra dall’area del centrocampo in su.

Per la Pro Patria, è probabile che Castelli venga confermato come unica punta, dato il suo senso della posizione e la sua giovane età, che lo rendono una scelta affidabile per il reparto offensivo della squadra.

TRENTO PRO PATRIA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Trento Pro Patria grazie al bookmaker Bwin: il segno 1 viene dato a 2,3 mentre la vittoria della squadra ospite a 2,1. Per quanto riguarda il segno X invece la quota si fissa sul 3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA