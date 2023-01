Diretta Trento Reggio Emilia/ Streaming video tv: partita già scritta? (basket A1)

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: UNAHOTELS FANALINO DI CODA

Trento Reggio Emilia è in diretta dalla BLM Group Arena, con palla a due alle ore 18:30 di domenica 15 gennaio: si gioca per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Trento è già qualificata alla Final Eight di Coppa Italia: ha staccato il pass vincendo sul parquet di Brescia in quella che era sostanzialmente una sfida diretta (anche se la stessa Germani è ancora in corsa per l’obiettivo) e attualmente occupa il quarto posto in classifica che non può comunque migliorare, ma lo vuole difendere dagli assalti della concorrenza per non avere un accoppiamento semi-impossibile ai quarti.

DIRETTA/ Promitheas Trento (risultato finale 84-71): le Aquile cadono in Grecia

La situazione della Unahotels è del tutto diversa: Dragan Sakota aveva finalmente vinto la prima partita della sua gestione ma poi Reggio Emilia è tornata a faticare parecchio, nella giornata della gloria per Andrea Cinciarini è arrivato un -25 interno contro Sassari e si è tornati a -4 dal gruppetto che precede in classifica, con una salvezza sempre più complicata da centrare. Vedremo quindi quello che succederà tra poco nella diretta di Trento Reggio Emilia; aspettandone la palla a due noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali della partita.

Diretta/ Reggio Emilia Sassari (risultato finale 74-99): tutto facile per Bucchi

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Reggio Emilia non sarà una di quelle che per la 15^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Trento Brindisi (risultato finale 68-78): colpo esterno per i pugliesi!

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Trento Reggio Emilia ci consegna in qualche modo una partita che possiamo definire storica: non va infatti dimenticato che tra il 2015 e il 2018 almeno una delle due squadre è stata in finale scudetto (prima due volte la Reggiana, poi due volte l’Aquila) e il fatto che siano maturate quattro sconfitte non deve distogliere dal fatto che queste società siano riuscite a infilarsi in un momento nel quale alcune grandi piazze affrontavano una crisi di risultati (se non economica). Il problema è che almeno per Reggio Emilia l’idillio è durato ben poco, e adesso infatti bisogna lottare strenuamente per evitare una retrocessione che attualmente appare molto vicina.

Trento invece ha continuato a fare bene, prendendosi sempre i playoff (tranne l’anno scorso) spesso e volentieri con grandi rimonte nel girone di ritorno; confermata la partecipazione alla Coppa Italia già timbrata l’anno scorso, adesso per la Dolomiti Energia arriva anche il momento di provare la rimonta in Eurocup, e in generale Lele Molin vuole fare il salto di qualità per tornare realmente a essere una pretendente per la finale. Certo: rispetto a 5-6 anni fa lo scenario è decisamente cambiato, ma è altrettanto vero che questa Trento può togliersi comunque delle belle soddisfazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA