Diretta Brescia Trento/ Streaming video tv: sfida con vista sui playoff! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TRENTO: PER LA COPPA ITALIA!

Brescia Trento si gioca in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 20:30 di sabato 7 gennaio: siamo arrivati alla 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e la partita di questa sera è una sfida davvero interessante perché riguarda in maniera diretta la possibilità di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Le due squadre sono appaiate a 14 punti in classifica, insieme ad altre tre rivali: da questo punto di vista ha mancato un vero e proprio match point Trento, che lunedì nella prima partita del 2023 si è fatta sorprendere da Brindisi perdendo alla BLM Group Arena.

Ne ha dunque approfittato Brescia, che al contrario ha centrato un bel colpo a Sassari imponendosi all’overtime: con questa vittoria esterna la Germani ha confermato la sua candidatura ad arrivare in Coppa Italia, ma adesso sarà fondamentale non sbagliare le ultime due partite del girone di andata. Aspettiamo che la diretta di Brescia Trento prenda il via, nel frattempo possiamo senza dubbio tracciare qualche valutazione rispetto ai temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata di basket al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trento viene trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai clienti della televisione satellitare al numero 211 del decoder di Sky. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Trento rappresenta una partita intrigante, tra due squadre che non sono in Serie A1 da troppo tempo (la Dolomiti Energia è alla nona stagione consecutiva) e che nel corso di questa avventura sono riuscite a diventare grandi. Basti pensare alla finale di Coppa Italia giocata da una Germani che ha anche raggiunto la semifinale playoff, e alle due finali scudetto di una Trento che lungo il percorso ha anche fatto una semifinale di Eurocup; certamente manca ancora il centesimo per fare l’euro, ma Brescia e Trento sono realtà solide e certificate nel nostro basket.

Entrambe possono ritrovarsi in Coppa Italia il mese prossimo, anche se questa sfida diretta lascia intendere che magari possa farcela soltanto una delle due; questo ovviamente dipenderà anche dai risultati delle altre e dagli incroci del calendario in queste ultime due giornate, nelle quali come già detto sia la Leonessa che l’Aquila dovranno essere brave a tenere il passo. Staremo allora a vedere, la squadra che vincerà questa sera farà un passo avanti decisivo verso la Final Eight mentre l’altra dovrà poi stringere i denti nell’ultima giornata del girone di andata.











