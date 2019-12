Diretta Trento Roma/ Streaming video tv: incrocio da playoff (basket A1)

Trento Roma va in scena alle ore 20:00 di sabato 14 dicembre, alle ore 20:00 in diretta dalla BLM Group Arena: è uno dei due anticipi che si giocano nell’ambito della 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Buona occasione per la Virtus di confermare quanto fatto vedere nell’ultimo turno, quando ha battuto Trieste; in questo momento la squadra di Piero Bucchi corre per un posto nella Final Eight di Coppa Italia e potrebbe mettere virtualmente tre partite di distanza tra sé e l’Aquila che, reduce dalla trasferta polacca di Eurocup, arriva anche dalla brutta sconfitta del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, e in questo momento sarebbe fuori dai playoff e dal primo obiettivo di metà stagione. Una partita allora importante per entrambe: una per il riscatto e riprendere veramente il cammino interrotto, l’altra per confermarsi. Vedremo quello che succederà nella diretta di Trento Roma, mentre aspettiamo la palla a due possiamo intanto valutarne i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Roma non è una di quelle che sono trasmesse dalla televisione italiana per questo turno di campionato: dunque l’appuntamento rimane quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA TRENTO ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Roma ci presenta un’Aquila che ha bisogno di ritrovare le sue certezze: non è una novità che questa squadra fatichi nella prima parte della regular season, basti pensare che era successa la stessa cosa anche quando si erano giocate le due finali scudetto consecutive. Tutto sommato Nicola Brienza sta facendo bene al suo primo anno: non era semplice sostituire Maurizio Buscaglia ma il coach sta dimostrando di poter reggere l’urto, anche se al momento la Dolomiti Energia ha record negativo (5-6) e manca della necessaria continuità. Il fatto di aver già effettuato il turno di riposo può senza dubbio aiutare a recuperare il terreno perduto nei confronti delle avversarie e provare a qualificarsi per la Coppa Italia; dal punto di vista di Roma la situazione è ancora migliore ma la Virtus deve ancora fermarsi nel girone di andata, per cui appare abbastanza chiaro che si debba se non altro provare a mettere distanza tra sé e Trento in questa partita. Roma in generale sta affrontando un campionato positivo ma deve ancora fare il salto di qualità in trasferta; vedremo se sarà questa partita a permettere ai ragazzi di Piero Bucchi di spiccare davvero il volo.



