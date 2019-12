Diretta Arka Gdynia Trento/ Streaming video tv: Aquila, dentro o fuori (Eurocup)

Arka Gdynia Trento, che sarà diretta dagli arbitri Spiros Gkontas, Marko Juras e Igor Dragojevic, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 11 dicembre presso la Gdynia Arena: siamo nella nona e penultima giornata del gruppo D di basket Eurocup 2019-2020, e l’Aquila continua a inseguire una qualificazione alla Top 16 che, a dispetto delle due sconfitte consecutive maturate, è ancora ampiamente possibile. Anzi: quello di stasera è un vero e proprio spareggio per il pass al prossimo turno, perchè una vittoria di almeno 12 punti renderebbe la squadra di Nicola Brienza irraggiungibile per i polacchi ma, per contro, il ko con qualunque punteggio metterebbe la parola fine sulle speranze di qualificazione della Dolomiti Energia. Per questo motivo dunque la partita di questa sera rappresenta una sorta di primo traguardo stagionale, perchè la società crede nella possibilità di fare strada in Eurocup; staremo a vedere come andranno le cose sul parquet, nel frattempo mentre aspettiamo la diretta di Arka Gdynia Trento possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Arka Gdynia Trento, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia come sempre la piattaforma Eurosport Player fornisce le gare internazionali delle nostre squadre di basket, e dunque gli abbonati al servizio potranno gustarsi questa serata in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, sul sito www.eurocupbasketball.com, troverete tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA ARKA GDYNIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Arka Gdynia Trento è uno spareggio: nella gara di andata i polacchi hanno espugnato la BLM Group Arena vincendo di 11 punti, e si presentano all’incrocio interno avendo lo stesso record dell’Aquila (3-5). I calcoli sono semplici: qualora Brienza e i suoi dovessero perdere, nell’ultima giornata non potrebbero in ogni caso andare a riprendere la squadra polacca che però non sarebbe ancora qualificata, visto che un’eventuale vittoria del Buducnost (che ha la sfida diretta a favore) contro il Galatasaray lascerebbe le cose in sospeso. Non per l’Aquila, sotto anche nei confronti dei montenegrini; l’unico modo per rimanere in corsa è appunto quello di vincere in trasferta, farlo di almeno 12 punti consegnerebbe alla squadra la Top 16 con un turno di anticipo mentre un successo dagli 11 punti in giù ritarderebbe il verdetto all’ultima giornata (Trento ospiterà Malaga), con il già citato Buducnost che a quel punto potrebbe fare da terzo incomodo. Un momento dunque decisivo quello della Gdynia Arena: tra poco conosceremo il verdetto di questa partita delicatissima…



© RIPRODUZIONE RISERVATA